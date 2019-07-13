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Представитель Казахстана на «Славянском базаре» поделился народной мудростью и рассказал, откуда черпает силу

14.07.2019 15:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске продолжается праздник искусства «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель Казахстана на «Славянском базаре» поделился народной мудростью и рассказал, откуда черпает силу

По результатам первого дня лидирует представитель Казахстана. Адильхан Макин набрал 89 баллов из 90 возможных. Далее следуют Израиль, Украина и Грузия.

Представитель Казахстана на «Славянском базаре» поделился народной мудростью и рассказал, откуда черпает силу

У белоруса Ивана Здонюка – 82 балла. 14 июля пройдет второй соревновательный день.

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Представитель Казахстана на «Славянском базаре» поделился народной мудростью и рассказал, откуда черпает силу

Адильхан Макин, участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Казахстан):
У нас в истории говорится... По-казахски можно скажу? Живет мужик. У него должно быть 8 сторон, но все в одном. Он должен и петь, он должен и родину защищать, и семью содержать, и быть мужиком. И разносторонним, творческим. А самое главное, сила откуда идет? Сила идет от Всевышнего. Сила идет с небес.

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Люди в материале: Адильхан Макин
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске продолжается праздник искусства «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По результатам первого дня...
 
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