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Представитель Казахстана на «Славянском базаре» поделился народной мудростью и рассказал, откуда черпает силу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске продолжается праздник искусства «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По результатам первого дня лидирует представитель Казахстана. Адильхан Макин набрал 89 баллов из 90 возможных. Далее следуют Израиль, Украина и Грузия.
У белоруса Ивана Здонюка – 82 балла. 14 июля пройдет второй соревновательный день.
Адильхан Макин, участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Казахстан):
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Представитель Казахстана на «Славянском базаре» поделился народной мудростью и рассказал, откуда черпает силу
Новости Беларуси. В Витебске продолжается праздник искусства «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По результатам первого дня...
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