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Автомобиль протаранил толпу людей в Лондоне: пострадали 7 человек
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. ЧП произошло в районе Баттерси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Группа людей выходила из гостиницы, когда в них на большой скорости врезалась машина. В результате происшествия пострадали 7 человек. Медики оказали им помощь на месте. Госпитализация потребовалась только одному пострадавшему.
Правоохранители задержали нескольких подозреваемых в покушении на убийство. По предварительным данным, инцидент с терроризмом не связан.
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Новости Великобритании. ЧП произошло в районе Баттерси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Группа людей выходила из гостиницы, когда в них на большой...
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