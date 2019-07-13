ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мурашки бежали во время всей песни». Во второй соревновательный день участники «Славянского базара» исполнят мировые хиты

14.07.2019 15:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжаем следить за событиями фестивального Витебска и ждем разрешения главной музыкальной интриги этих дней: кто же станет победителем 28-го конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Мурашки бежали во время всей песни». Во второй соревновательный день участники «Славянского базара» исполнят мировые хиты

По результатам первого дня лидирует представитель Казахстана. Адильхан Макин набрал 89 баллов из 90 возможных. Далее следуют Израиль, Украина и Грузия.

«Мурашки бежали во время всей песни». Во второй соревновательный день участники «Славянского базара» исполнят мировые хиты

У белоруса Ивана Здонюка – 82 балла. Но подводить итоги еще рано. 14 июля в Витебске – второй конкурсный день. Участники исполнят мировые хиты. Впервые вместе с артистами на сцену выйдет шоу-балет Todes.

«Мурашки бежали во время всей песни». Во второй соревновательный день участники «Славянского базара» исполнят мировые хиты

Иван Здонюк, участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2019» (Беларусь):
Все подпевали вместе со мной «Кучаравую». Это очень крутые эмоции. У меня мурашки бежали во время всей моей песни. И даже после, когда выставляли оценки, мы исполнили фрагмент из песни «Кучаравая». Все поддержали, хлопали. Я очень рад.  

Александр Панайотов в Витебске: «Были максимальные какие-то сумасшедшие подарки, включая биокамин, например»

Как женить участника «НА-НА», что дарят Панайотову и как поставить рекорд по поцелуям. Репортаж со «Славянского базара»

Люди в материале: Иван Здонюк
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Продолжаем следить за событиями фестивального Витебска и ждем разрешения главной музыкальной интриги этих дней: кто же станет победителем 28-го...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске определили самых спортивных милиционеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика