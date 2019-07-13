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В Минске определили самых спортивных милиционеров

14.07.2019 15:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Спартакиада руководящего состава органов и подразделений ГУВД состоялась в Минске. За звание быстрых, метких и ловких боролись 14 команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске определили самых спортивных милиционеров

Перетягивание каната, командная эстафета, толкание гири и много других испытаний прошли участники.

В Минске определили самых спортивных милиционеров

Поддержать команды пришли друзья, коллеги и родные. Самых юных болельщиков развлекали ростовые куклы и аниматоры.

В Минске определили самых спортивных милиционеров

По итогам спартакиады бронза у бойцов минского ОМОНа, серебро забрали сотрудники Московского РУВД, а первенство одержали представители ГУВД Мингорисполкома.

В Минске определили самых спортивных милиционеров

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Спартакиада руководящего состава органов и подразделений ГУВД состоялась в Минске. За звание быстрых, метких и ловких боролись 14 команд,...
 
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