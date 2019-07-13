ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Битва за замок, кирмаш, соревнования по владению шашкой: что можно увидеть на фестивале «Мир – 1812»

14.07.2019 15:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У стен самого известного белорусского замка-форта развернулась масштабная битва за Мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Битва за замок, кирмаш, соревнования по владению шашкой: что можно увидеть на фестивале «Мир – 1812»

Артиллерия, кавалерия, пехота сошлись на поле боя. Как и 200 лет назад, польские воины армии Наполеона и русские казаки под управлением легендарного донского атамана Матвея Платова выясняют, кто же сильнее.

Битва за замок, кирмаш, соревнования по владению шашкой: что можно увидеть на фестивале «Мир – 1812»

Единственная разница в том, что сегодня это сражение с исключительно мирной целью. Участие в нем принимают 300 реконструкторов из Беларуси и России.

Битва за замок, кирмаш, соревнования по владению шашкой: что можно увидеть на фестивале «Мир – 1812»

Фестиваль «Мир – 1812» проходит уже в третий раз. Продлится он до вечера. На берегу озера организованы кирмаш и палаточный городок.

Битва за замок, кирмаш, соревнования по владению шашкой: что можно увидеть на фестивале «Мир – 1812»

У стен Мирского замка пройдут международные соревнования по владению шашкой или саблей. Возможность увидеть все своими глазами еще есть. Программа рассчитана до 18:00.

Битва за замок, кирмаш, соревнования по владению шашкой: что можно увидеть на фестивале «Мир – 1812»

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. У стен самого известного белорусского замка-форта развернулась масштабная битва за Мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Возле Пакистана исчез остров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика