ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Славянский базар» по обе стороны сцены. Анонс программы «Неделя»

14.07.2019 14:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О чем говорят артисты за кулисами, что увозят с собой из Витебска и почему любят возвращаться к белорусской публике? Смотрите репортаж в итоговой программе «Неделя».

«Славянский базар» по обе стороны сцены. Анонс программы «Неделя»

Подробности в видеоматериале.

«Славянский базар» по обе стороны сцены. Анонс программы «Неделя»

Итак, главные темы уходящих семи дней в программе «Неделя» 14 июля в 19:30.

«Славянский базар» по обе стороны сцены. Анонс программы «Неделя»

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. О чем говорят артисты за кулисами, что увозят с собой из Витебска и почему любят возвращаться к белорусской публике? Смотрите репортаж в итоговой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Месси производит собственное вино, но этот бизнес не приносит ему ни цента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика