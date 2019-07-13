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«Славянский базар» по обе стороны сцены. Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О чем говорят артисты за кулисами, что увозят с собой из Витебска и почему любят возвращаться к белорусской публике? Смотрите репортаж в итоговой программе «Неделя».
Итак, главные темы уходящих семи дней в программе «Неделя» 14 июля в 19:30.
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Новости Беларуси. О чем говорят артисты за кулисами, что увозят с собой из Витебска и почему любят возвращаться к белорусской публике? Смотрите репортаж в итоговой...
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