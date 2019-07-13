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Станислав Шушкевич: Управлять наукой в стране должны ученые

14.07.2019 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Когда академики говорят, что приедет Лукашенко и подскажет – это указывает на состояние «науки».

Первый глава независимой Беларуси, экс-председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич считает, что в нынешней Беларуси много достойных ученых, которые честно выполняют свою работу, сообщает «Радыё Рацыя».

Однако со стороны официальных представителей сферы науки хватает лести и бездумного служения правящему режиму.

«В организационном плане в науке всегда были сложности. Управлять наукой должны ученые. У нас, согласно белорусскому законодательству, Академия наук подчинена «президенту», а отчет дает Совету министров. Когда я был на сессии, и там выступают академики и говорят, что к ним приедет Лукашенко и подскажет, чем им лучше заниматься, то для меня это говорит о плохом состоянии той «науки», представители которой делают такие заявления», - заявил Станислав Шушкевич.

Станислав Шушкевич считает, что белорусская наука все равно имеет немало качественных исследователей, которые делают важные открытия и работы.
 
 
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Когда академики говорят, что приедет Лукашенко и подскажет – это указывает на состояние «науки».
 
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