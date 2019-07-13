Станислав Шушкевич: Управлять наукой в стране должны ученые

«Радыё Рацыя» . Первый глава независимой Беларуси, экс-председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич считает, что в нынешней Беларуси много достойных ученых, которые честно выполняют свою работу, сообщает





Однако со стороны официальных представителей сферы науки хватает лести и бездумного служения правящему режиму.





«В организационном плане в науке всегда были сложности. Управлять наукой должны ученые. У нас, согласно белорусскому законодательству, Академия наук подчинена «президенту», а отчет дает Совету министров. Когда я был на сессии, и там выступают академики и говорят, что к ним приедет Лукашенко и подскажет, чем им лучше заниматься, то для меня это говорит о плохом состоянии той «науки», представители которой делают такие заявления», - заявил Станислав Шушкевич.





Станислав Шушкевич считает, что белорусская наука все равно имеет немало качественных исследователей, которые делают важные открытия и работы.