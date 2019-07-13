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Сотни брестчан вышли на марш против завода АКБ
Источник материала: Партизан
В воскресенье 14 июля сотни брестчан вышли на традиционную акцию против аккумуляторного завода под Брестом.
Организаторы акции сообщили, что на площади Ленина в центре города собралось 250 человек, передает
После традиционного «кормления голубей» участники акции двинулись маршем по центральным улицам Бреста.
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В воскресенье 14 июля сотни брестчан вышли на традиционную акцию против аккумуляторного завода под Брестом.
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