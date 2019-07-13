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"Клюет, ребята": В Пинске после потопа ловили рыбу с тротуара
Источник материала: Партизан
В субботу, 13 июля, около 20.30 вечера, в Пинске прошел кратковременный сильный дождь. Длился он около получаса, но эффект от него был значительный.
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В субботу, 13 июля, около 20.30 вечера, в Пинске прошел кратковременный сильный дождь. Длился он около получаса, но эффект от него был значительный.
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