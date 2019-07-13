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Возле Пакистана исчез остров

14.07.2019 14:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Аравийском море не стало целого оcтрова. Спутники перестали его фиксировать.



В Аравийском море исчез остров Залзала. Он располагался неподалеку побережья города Гвадар (Пакистан). Больше этот кусочек Земли не фиксируется космическими спутниками, информирует enovosty.com.

О пропаже острова первыми заговорили сотрудники Нацинститута океанографии Пакистана. Они обратили внимание на пропажу только после того, как увидели новые спутниковые фото от NASA.

Залзала просуществовал очень непродолжительный период времени. Историки заявили, что он сформировался только 6 лет назад. В 2013 году происходило сильное землетрясение (магнитуда – 7,7 баллов). В результате произошло извержение вулкана, которое и сформировало новый островок.


В длину Залзала имел 90 метров, а в ширину – а 40. Высота составляла только 20 метров. Асиф Инам, экс-глава пакистанского океанографического института, был огорчен коротким сроком жизни острова.

Инам напомнил, что возле пакистанских берегов уже на протяжении многих лет время от времени появляются новые грязевые острова. В 1945 году, по его словам, появилось сразу четыре похожих на Залзалу островов. А на протяжении 1999-2013 годов их возникло еще три.
 
 
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В Аравийском море не стало целого оcтрова. Спутники перестали его фиксировать.
 
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