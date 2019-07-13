Июльские жировки потяжелеют. За что придется платить больше?

Субсидируемый тариф на отопление и подогрев воды с 1 июня по 31 декабря определен в размере 18,4831 рубля за 1 Гкал. Соответственно, он увеличился на 1,56 рубля относительного «зимнего» тарифа.





В случае, если собственник жилья по каким-то причинам не имеет счетчика, в таком случае ежемесячно за подогрев воды ему придется заплатить практически в три раза больше.





В белорусской столице для безучетных потребителей установлен норматив расхода воды в объеме 260 л на одного человека в сутки.





Если владелец жилья является «не занятым в экономике», тогда за его долю подогрева воды станут начислять по экономически обоснованному тарифу — в размере 88,99 рубля за 1 Гкал.





С начала отопительного сезона неработающим членам семьи, являющимся собственником жилья, придется совсем невесело. Для них будет произведен расчет по полному тарифу.







