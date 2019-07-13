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Проект "Закона о туризме" вынесли на общественное обсуждение

14.07.2019 14:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проект "Закона о туризме" вынесли на общественное обсуждение. Текст документа размещен на Национальном правовом интернет-портале, а оставить комментарии и замечания к нему можно на Правовом форуме. Обсуждение законопроекта проходит с 12 по 28 июля.

Инициировало рассмотрение проекта закона Министерства спорта и туризма. Главное новшество, заложенное в документ, —  обеспечить финансовые гарантии и создать механизм защиты потребителей туристических услуг. Ранее тысячи белорусов пострадали от недобросовестных российских компаний: они оплатили путевки, но выехать на отдых не смогли, передает "Еврорадио".

Предлагается ввести три формы финансовой ответственность туроператора —  договор страхования гражданской ответственности; банковская гарантия исполнения обязательств на оказание туристических услуг; фонд персональной ответственности туроператора.

Также предлагается разграничить ответственность туроператора и турагента, расширить функции туристического реестра, усилить ответственность за экскурсии на территории Беларуси без национальной аттестации.

 
 
 
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Проект "Закона о туризме" вынесли на общественное обсуждение. Текст документа размещен на Национальном правовом интернет-портале, а оставить комментарии и...
 
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