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Проект "Закона о туризме" вынесли на общественное обсуждение
Источник материала: Партизан
Проект "Закона о туризме" вынесли на общественное обсуждение.
Инициировало рассмотрение проекта закона Министерства спорта и туризма. Главное новшество, заложенное в документ, — обеспечить финансовые гарантии и создать механизм защиты потребителей туристических услуг. Ранее тысячи белорусов пострадали от недобросовестных российских компаний: они оплатили путевки, но выехать на отдых не смогли, передает
Предлагается ввести три формы финансовой ответственность туроператора — договор страхования гражданской ответственности; банковская гарантия исполнения обязательств на оказание туристических услуг; фонд персональной ответственности туроператора.
Также предлагается разграничить ответственность туроператора и турагента, расширить функции туристического реестра, усилить ответственность за экскурсии на территории Беларуси без национальной аттестации.
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Проект "Закона о туризме" вынесли на общественное обсуждение. Текст документа размещен на Национальном правовом интернет-портале, а оставить комментарии и...
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