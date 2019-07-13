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В понедельник температура воздуха поднимется до +24

14.07.2019 14:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ближайшие сутки, 15 июля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. По восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет неустойчивый слабый до умеренности, при грозах —  порывистый.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов со знаком плюс, на юго-востоке —  до плюс 15 градусов. Днем будет 18-24 тепла, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.
 
 
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В ближайшие сутки, 15 июля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. По восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с...
 
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