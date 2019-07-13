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Месси производит собственное вино, но этот бизнес не приносит ему ни цента

14.07.2019 14:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У многих футболистов есть дополнительный доход помимо футбола, например у Криштиану Роналду есть собственная сеть отелей, Лионель Месси решил не отставать от португальского бомбардира и с 2012 года производит различные вина, сообщает sports.ru.



Вина LEO производятся в провинции Мендоза в Аргентине, он является одним из самых знаменитых винодельческих регионов Аргентины. Производством вина занимается компания La Bodega Valentin Bianchi SA, а спонсирует производство фонд Leo Messi Foundation.

Стоимость одной бутылки варьируется от 8 до 20 евро, а доход составляет около 300 000 евро в год, но Месси из этих денег ни получает ни цента, потому что весь доход уходит на благотворительность.

Однако Месси далеко не первый футболист, который занялся виноделием, до него этой сферой увлеклись Пирло, Яо Мине, Иньеста и многие другие.
 
 
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У многих футболистов есть дополнительный доход помимо футбола, например у Криштиану Роналду есть собственная сеть отелей, Лионель Месси решил не отставать от...
 
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