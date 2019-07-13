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Ватиканская тайна пропавшей девушки: найдены новые человеческие останки
Источник материала: Партизан
Тайна исчезновения в 1983 году 15-летней дочери служащего Ватикана получила еще один поворот в субботу после раскопок, проведенных на этой неделе на кладбище Ватикана.
Об этом сообщает
Ватикан сказал, что обнаружил два набора костей под каменным люком, который будет официально открыт на следующей неделе.
В четверг в Ватикане были раскрыты гробницы двух немецких принцесс XIX века на кладбище Папского Тевтонского колледжа - там надеялись найти останки Эмануэлы Орланди. Но гробницы оказались совершенно пустыми, создав еще одну загадку: куда исчезли принцессы.
Ватикан отметил, что в 1800-х годах и позже были проведены строительные работы как в здании колледжа, так и на кладбище у базилики Святого Петра, и будет проведено дополнительное расследование.
В субботу официальный представитель Ватикана Алессандро Джизотти заявил, что расследование сосредоточилось на прилегающих к могилам территориях. В результате работ были обнаружены два осуарии, расположенные под тротуаром в районе Папского Тевтонского колледжа, прикрытые люком.
Он сказал, что территория была немедленно закрыта, и будет открыта в присутствии судебных экспертов 20 июля. Джизотти добавил, что кости были расположены в двух отверстиях, вырезанных из камней.
Орланди была дочерью сотрудника полиции Ватикана, и последний раз ее видели, как она шла с урока музыки. В течение десятилетий были различные теории о том, кто ее похитил и почему так и не нашли ее тело.
В течение многих лет дело Орланди было связано с многочисленными версиями, начиная от попытки убить папу Иоанна Павла II до финансового скандала с банком Ватикана и уголовного преступления в Риме.
В октябре прошлого года об этом деле снова заговорили из-за фрагментов костей, которые были обнаружены во время реконструкции над пристройкой в посольство Ватикана.
Анализ останков позже показал, что они датированы раньше 1964 года и принадлежали мужчине.
Однако в ноябре полиция провела новый осмотр в здании посольства Святого Престола в Риме и обнаружила новые элементы человеческих останков.
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Тайна исчезновения в 1983 году 15-летней дочери служащего Ватикана получила еще один поворот в субботу после раскопок, проведенных на этой неделе на кладбище...
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