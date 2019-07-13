Ватиканская тайна пропавшей девушки: найдены новые человеческие останки

"Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press . Об этом сообщаетсо ссылкой на агентство





Ватикан сказал, что обнаружил два набора костей под каменным люком, который будет официально открыт на следующей неделе.





В четверг в Ватикане были раскрыты гробницы двух немецких принцесс XIX века на кладбище Папского Тевтонского колледжа - там надеялись найти останки Эмануэлы Орланди. Но гробницы оказались совершенно пустыми, создав еще одну загадку: куда исчезли принцессы.

Ватикан отметил, что в 1800-х годах и позже были проведены строительные работы как в здании колледжа, так и на кладбище у базилики Святого Петра, и будет проведено дополнительное расследование.

В субботу официальный представитель Ватикана Алессандро Джизотти заявил, что расследование сосредоточилось на прилегающих к могилам территориях. В результате работ были обнаружены два осуарии, расположенные под тротуаром в районе Папского Тевтонского колледжа, прикрытые люком.



