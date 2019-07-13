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Ватиканская тайна пропавшей девушки: найдены новые человеческие останки

14.07.2019 14:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тайна исчезновения в 1983 году 15-летней дочери служащего Ватикана получила еще один поворот в субботу после раскопок, проведенных на этой неделе на кладбище Ватикана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Ватикан сказал, что обнаружил два набора костей под каменным люком, который будет официально открыт на следующей неделе.

В четверг в Ватикане были раскрыты гробницы двух немецких принцесс XIX века на кладбище Папского Тевтонского колледжа - там надеялись найти останки Эмануэлы Орланди. Но гробницы оказались совершенно пустыми, создав еще одну загадку: куда исчезли принцессы.

Ватикан отметил, что в 1800-х годах и позже были проведены строительные работы как в здании колледжа, так и на кладбище у базилики Святого Петра, и будет проведено дополнительное расследование.

В субботу официальный представитель Ватикана Алессандро Джизотти заявил, что расследование сосредоточилось на прилегающих к могилам территориях. В результате работ были обнаружены два осуарии, расположенные под тротуаром в районе Папского Тевтонского колледжа, прикрытые люком.

Он сказал, что территория была немедленно закрыта, и будет открыта в присутствии судебных экспертов 20 июля. Джизотти добавил, что кости были расположены в двух отверстиях, вырезанных из камней.


Орланди была дочерью сотрудника полиции Ватикана, и последний раз ее видели, как она шла с урока музыки. В течение десятилетий были различные теории о том, кто ее похитил и почему так и не нашли ее тело.

В течение многих лет дело Орланди было связано с многочисленными версиями, начиная от попытки убить папу Иоанна Павла II до финансового скандала с банком Ватикана и уголовного преступления в Риме.

В октябре прошлого года об этом деле снова заговорили из-за фрагментов костей, которые были обнаружены во время реконструкции над пристройкой в ​​посольство Ватикана.

Анализ останков позже показал, что они датированы раньше 1964 года и принадлежали мужчине.

Однако в ноябре полиция провела новый осмотр в здании посольства Святого Престола в Риме и обнаружила новые элементы человеческих останков.
 
 
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Тайна исчезновения в 1983 году 15-летней дочери служащего Ватикана получила еще один поворот в субботу после раскопок, проведенных на этой неделе на кладбище...
 
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