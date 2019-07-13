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Apple представила конкурента «Игры престолов»
Источник материала: Партизан
Компания Apple приняла решение создать конкурента культового сериала «Игра престолов», сообщают СМИ.
Компания представила шоу под названием «See», которое, по задумке создателей, должно поразить зрителей сценарием, актерским составом и бюджетом.
На съемки одного выпуска будет потрачено около 15 миллионов долларов.
В главной роли в новом проекте появится Джейсон Момоа, также известный зрителям по «Игре престолов».
В шоу также появятся Гера Хилмар, Кристиан Камарго и Шалин Фердинанд.
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Компания Apple приняла решение создать конкурента культового сериала «Игра престолов», сообщают СМИ.
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