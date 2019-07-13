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Apple представила конкурента «Игры престолов»

14.07.2019 14:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания Apple приняла решение создать конкурента культового сериала «Игра престолов», сообщают СМИ.



Компания представила шоу под названием «See», которое, по задумке создателей, должно поразить зрителей сценарием, актерским составом и бюджетом.

На съемки одного выпуска будет потрачено около 15 миллионов долларов.

В главной роли в новом проекте появится Джейсон Момоа, также известный зрителям по «Игре престолов».

В шоу также появятся Гера Хилмар, Кристиан Камарго и Шалин Фердинанд.
 
 
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Компания Apple приняла решение создать конкурента культового сериала «Игра престолов», сообщают СМИ.
 
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