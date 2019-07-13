Apple представила конкурента «Игры престолов»









Компания представила шоу под названием «See», которое, по задумке создателей, должно поразить зрителей сценарием, актерским составом и бюджетом.





На съемки одного выпуска будет потрачено около 15 миллионов долларов.





В главной роли в новом проекте появится Джейсон Момоа, также известный зрителям по «Игре престолов».





В шоу также появятся Гера Хилмар, Кристиан Камарго и Шалин Фердинанд.