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Лукашенко попал в топ-5 политических долгожителей Беларуси за все времена

14.07.2019 14:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В список политических долгожителей, правивших на территории Беларуси во все времена, попал и нынешний президент Александр Лукашенко.

Радио "Свабода" составило Топ-5 политических долгожителей Беларуси. В рейтинг попало 4 великих князя и один король польский и шведский (по совместительству), а также 1 президент.  Примечательно, что 4 из 5 участников рейтинга в ходе своего правления вели войны с Московией, благодаря чему, во многом, прославились в истории.  
 
 
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В список политических долгожителей, правивших на территории Беларуси во все времена, попал и нынешний президент Александр Лукашенко.
 
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