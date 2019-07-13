Лукашенко попал в топ-5 политических долгожителей Беларуси за все времена

составило Топ-5 политических долгожителей Беларуси. В рейтинг попало 4 великих князя и один король польский и шведский (по совместительству), а также 1 президент. Примечательно, что 4 из 5 участников рейтинга в ходе своего правления вели войны с Московией, благодаря чему, во многом, прославились в истории.