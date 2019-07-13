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Лукашенко попал в топ-5 политических долгожителей Беларуси за все времена
Источник материала: Партизан
В список политических долгожителей, правивших на территории Беларуси во все времена, попал и нынешний президент Александр Лукашенко.
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В список политических долгожителей, правивших на территории Беларуси во все времена, попал и нынешний президент Александр Лукашенко.
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