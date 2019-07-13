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В Ливии отмечается обострение военного противостояния

14.07.2019 16:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Ливии отмечается обострение военного противостояния

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара начинает новый бросок на Триполи, рассчитывает взять площадь аш-Шахада (Павших).

Об этом сообщил РИА Новости командующий 73-й передовой бригады ЛНА генерал Салих Бухалика.

"Ливийская национальная армия начинает новый этап, мы окажемся возле ворот священной площади Павших, враг терпит поражение и начал бежать с места боев, чтобы проводить террористические акты внутри города", — сказал Бухалика.

Командующий восточной Ливийской национальной армией (ЛНА) Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".

 В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

 
 
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Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара начинает новый бросок на Триполи, рассчитывает взять площадь аш-Шахада (Павших).
 
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