Самое смешное в байнете за неделю

Источник материала: KYKY

Сегодня последний день недели – значит, время оглянуться назад и вспомнить, что случилось в стране за семь дней. Вспоминать плохое нам не хочется, поэтому мы собрали для вас все самое смешное, что постили беларусы. Наслаждайтесь.

В эти дни в Витебске проходит фестиваль искусств Славянский базар pic.twitter.com/5r43es5ReC — Denis Blisch (@blisch) 13 июля 2019 г.

Оплатил налоги. Гадаю теперь, куда пойдут мои денежки: на новый асфальт, парад или салют? — Maxim Pushkin (@mc_maxim) 12 июля 2019 г.

Мингорисполком совсем разленился после игр, голубей уже даже не распаковывают pic.twitter.com/8y1Xk7OIk5 — Vlad Borisevich (@arrow_one) 11 июля 2019 г.

День культуры Италии в Минске. Ну и как перестать ржать? pic.twitter.com/wImqMZymK8 — Ivan Karpenko (@harp_ivan) 13 июля 2019 г.

У папы сегодня 25 лет у власти. Оценки за первую четверть:

Белорусский язык: 2

География: 2

Физкультура: 10 — Грустный Коленька (@sadmikalai) 10 июля 2019 г.

Советы для гостей столицы.

1. Не брать такси у вокзала

2. Не брать такси в аэропорту

3. Не брать такси у ТЦ.

4. Установи ты, блядь, убер!

5. Не фоткайся с городовым.

Ретвит, чтобы все знали. — Грустный Коленька (@sadmikalai) 21 июня 2019 г.