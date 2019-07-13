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Самое смешное в байнете за неделю
Источник материала: KYKY>
Сегодня последний день недели – значит, время оглянуться назад и вспомнить, что случилось в стране за семь дней. Вспоминать плохое нам не хочется, поэтому мы собрали для вас все самое смешное, что постили беларусы. Наслаждайтесь.
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Сегодня последний день недели – значит, время оглянуться назад и вспомнить, что случилось в стране за семь дней. Вспоминать плохое нам не хочется, поэтому мы...
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