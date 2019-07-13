Песни и город мастеров: как Витебск гуляет на «Славянском базаре»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Витебск живет «Славянским базаром». Поют не только в Летнем амфитеатре, но и на улицах. Сегодня второй конкурсный день. Артисты исполнят мировые хиты, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Погода замечательная, хотя дождь на «Славянском базаре» – это традиция. В выходные дни людей особенно много. Город мастеров растянулся на сотни метров. Приехали народные умельцы со всей Беларусь, а также из России, с Украины, из Литвы. Продают сувениры из дерева, глины, бересты.

«Продаем свистульки. Они имитируют птиц и животных», – говорит народный художник Беларуси Вячеслав Яковенко.

Но не все приехали в Витебск развлекаться. Участники конкурса молодых исполнителей готовятся к вечернему выступлению. Сегодня второй финал и мировой хит. Будет много красивой музыки. Накануне определились с фаворитами. Правда, по баллам ребята идут почти вровень.

«Перед выходом на сцену вчера посмотрел в зеркало и сказал себе: Адильхан, вот ты и тут», – говорит конкурсант из Казахстана.

«Сильные вокалисты, я не ожидал. Я не первый раз на «Славянском базаре», и в жюри. Серьезная конкуренция, слабых вообще нет», – говорит член жюри, руководитель Президентского оркестра республики Виктор Бабарикин.

Уже сегодня ближе к полуночи станут известны результаты участников по итогам двух конкурсных дней.