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Песни и город мастеров: как Витебск гуляет на «Славянском базаре»
14.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Витебск живет «Славянским базаром». Поют не только в Летнем амфитеатре, но и на улицах. Сегодня второй конкурсный день. Артисты исполнят мировые хиты, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Погода замечательная, хотя дождь на «Славянском базаре» – это традиция. В выходные дни людей особенно много. Город мастеров растянулся на сотни метров. Приехали народные умельцы со всей Беларусь, а также из России, с Украины, из Литвы. Продают сувениры из дерева, глины, бересты.
«Продаем свистульки. Они имитируют птиц и животных», – говорит народный художник Беларуси Вячеслав Яковенко.
Но не все приехали в Витебск развлекаться. Участники конкурса молодых исполнителей
«Перед выходом на сцену вчера посмотрел в зеркало и сказал себе: Адильхан, вот ты и тут», – говорит конкурсант из Казахстана.
«Сильные вокалисты, я не ожидал. Я не первый раз на «Славянском базаре», и в жюри. Серьезная конкуренция, слабых вообще нет», – говорит член жюри, руководитель Президентского оркестра республики Виктор Бабарикин.
Уже сегодня ближе к полуночи станут известны результаты участников по итогам двух конкурсных дней.
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В городе поют не только в Летнем амфитеатре, но и на улицах. Приехали народные умельцы со всей Беларусь, а также из России, с Украины, из Литвы. Продают сувениры из...
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