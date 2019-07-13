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ВОЗ пытается привлечь внимание к проблеме "игрового расстройства"

14.07.2019 16:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Для того, чтобы решить проблему "игрового расстройства", сначала необходимо дать ему четкое определение, считают специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эксперты пытаются привлечь внимание международного сообщества к этому заболеванию нового времени. Они, в частности, внесли игровое расстройство в обновленный перечень Международной классификации болезней, сообщает центр новостей ООН. В ВОЗ сообщают, что в Японии уже несколько лет действует более 80 программ по борьбе с интернет-зависимостью. По словам доктора Хигучи, который возглавляет Центр по лечению зависимостей в префектуре Канагава, число пациентов, страдающих игровым расстройством, неуклонно растет. "В настоящее время у нас наблюдается 269 пациентов, страдающих интернет-зависимостью. У 241 из них - игровое расстройство, 215 пациентов - мужчины", - говорит Хигучи.

Люди, страдающие игровым расстройством, как правило, не могут ограничивать себя во времени, а иногда продолжают играть даже после того, как зависимость приводит к крайне негативным последствиям - таким, как потеря работы или отчисление из учебного заведения. По разным оценкам, игровым расстройством той или иной степени могут страдать от 1 процента до 10 процентов населения Европы и Северной Америки. "Уровень распространенности этого расстройства практически не зависит от географического региона", - отмечает специалист ВОЗ Владимир Позняк. "Точные масштабы и характерные особенности этой проблемы пока не определены", - добавляет он. На сегодняшний день работе врачей препятствует отсутствие консенсуса в отношении основных симптомов и особенностей игрового расстройства. "Отсутствие четкого определения игрового расстройства не только осложняет разработку надлежащих методов лечения и политики общественного здравоохранения, но также препятствует эффективному мониторингу и наблюдению", - говорит д-р Хигучи. Лечить пациентов с игровой зависимостью крайне сложно еще и из-за повсеместности интернета, отмечают специалисты. В центре, который возглавляет доктор Хигучи, используют когнитивно-поведенческую терапию в сочетании с занятиями по развитию социальных навыков и повышению уровня физической активности.

Согласно новой версии Международной классификации болезней, представленной ВОЗ в конце мая, диагноз "игровое расстройство" ставится тем лицам, которые в течение 12 месяцев не контролируют свое игровое поведение, ставят игры превыше других интересов и видов деятельности и продолжают играть, несмотря на негативные последствия, говорится в сообщении центра новостей ООН.

 
Теги: Новости
 
 
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Для того, чтобы решить проблему "игрового расстройства", сначала необходимо дать ему четкое определение, считают специалисты Всемирной организации...
 
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