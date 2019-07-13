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В Азербайджане ветвь 500-летнего платана упала на туристов, пострадали 19 человек

14.07.2019 15:20 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В воскресенье перед Дворцом шекинских ханов на северо-западе Азербайджана упала ветвь 500-летнего платана, в результате чего по предварительным данным пострадали 19 человек, говорится в сообщении Государственного агентства по туризму.

"Сегодня около полудня перед Дворцом шекинских ханов сломалась ветвь 500-летнего чинара, в результате чего пострадали 19 человек. Среди пострадавших есть граждане зарубежных стран", - говорится в сообщении.

"По предварительной информации, в связи с происшествием 19 человек обратились в Шекинскую районную центральную больницу. Двое из них размещены в больницу, оставшимся оказали первую медицинскую помощь, лечение некоторых из них продолжается", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на месте происшествия ведется расследование со стороны правоохранительных органов. После случившегося руководство Госагентства по туризму выехало в Шеки.

 
 
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В воскресенье перед Дворцом шекинских ханов на северо-западе Азербайджана упала ветвь 500-летнего платана, в результате чего по предварительным данным пострадали 19...
 
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