В Азербайджане ветвь 500-летнего платана упала на туристов, пострадали 19 человек

Источник материала: Интерфакс

В воскресенье перед Дворцом шекинских ханов на северо-западе Азербайджана упала ветвь 500-летнего платана, в результате чего по предварительным данным пострадали 19 человек, говорится в сообщении Государственного агентства по туризму.

"Сегодня около полудня перед Дворцом шекинских ханов сломалась ветвь 500-летнего чинара, в результате чего пострадали 19 человек. Среди пострадавших есть граждане зарубежных стран", - говорится в сообщении.

"По предварительной информации, в связи с происшествием 19 человек обратились в Шекинскую районную центральную больницу. Двое из них размещены в больницу, оставшимся оказали первую медицинскую помощь, лечение некоторых из них продолжается", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на месте происшествия ведется расследование со стороны правоохранительных органов. После случившегося руководство Госагентства по туризму выехало в Шеки.