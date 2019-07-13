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Министр образования Беларуси считает, что в магистратуре можно не учиться

14.07.2019 17:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Министр образования Беларуси считает, что в магистратуре можно не учиться
Фото из открытых источников

Служба в армии – не помеха получению образования. Об этом во время посещения военно-патриотического лагеря для подростков сообщил министр образования Игорь КАРПЕНКО, пишет газета «Звязда».

Министр образования Беларуси считает, что в магистратуре можно не учиться Правила отсрочки от призыва для продолжения образования могут измениться

«В стране для этого созданы все условия: в системе образования около 12 вузов имеют специализированные факультеты и военные кафедры. Разработан проект указа главы государства о сетевой подготовке, согласно которому учащиеся вузов без военных кафедр будут иметь возможность заниматься в ближайших учреждениях, где такие кафедры есть», – сообщил министр.

По его словам, разрабатывается и документ о нововведении для магистрантов, которых призывают на службу в резерве – он позволит смещать учебный план и занятия для тех, кто учится в магистратуре. К тому же, подчеркнул министр образования, магистратура – необязательная степень образования, она для мотивированных людей.

«Выпускников этого года 56 тысяч, мест в магистратуре – всего три тысячи. Плюс возьмите какое-то количество девушек. Поэтому, на мой взгляд, беспокоиться нет оснований», – уверен Игорь Карпенко.

Напомним, за законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках», депутаты проголосовали 28 июня. Законопроект одобрили и сенаторы. Одно из новшеств, которое активно обсуждают граждане, отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз. Это значит, что после окончания, например, вуза, молодой человек должен будет сначала отслужить в армии, а лишь затем получит шанс попасть в магистратуру.

Теперь подпись под документом должен поставить президент. Когда это случится и будет ли подписан документ главой государства, пока неизвестно. Министр обороны Андрей РАВКОВ ранее заявлял, что новый закон позволит призвать дополнительно приблизительно до 1,5−2 тысяч человек в весенний призыв и до 3 тысяч в осенний призыв – это 10−15% всех, кто подлежит призыву.

 
 
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Министр образования Игорь Карпенко заявил, что магистратура – необязательная степень образования. По его мнению, она для мотивированных людей.
 
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