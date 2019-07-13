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Песня Imagine Dragons и преподаватель по вокалу Beyonce: как Иван Здонюк готовился к выступлению на «Славянском базаре»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебск ждёт разрешения главной музыкальной интриги этих дней: кто же станет победителем 28 конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
14 июля участники споют мировые хиты. Из Витебска на прямую связь со студией вышла корреспондент Анастасия Аласания. Программа форума насыщенная. Засыпает ли город в эти дни?
Анастасия Аласания, СТВ:
Иван Здонюк, участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2019» (Беларусь):
Сегодня моя задача – сделать все возможное и передать всю энергетику зрителям, которую я буду испытывать во время выступления, во время исполнения песни Natural. Это очень серьезная песня с характером. Я надеюсь, что сегодня будут самые лучшие оценки и самый лучший результат в итоге.
Анастасия Аласания:
Иван Здонюк:
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Песня Imagine Dragons и преподаватель по вокалу Beyonce: как Иван Здонюк готовился к выступлению на «Славянском базаре»
Новости Беларуси. Витебск ждёт разрешения главной музыкальной интриги этих дней: кто же станет победителем 28 конкурса молодых исполнителей на «Славянском...
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