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Песня Imagine Dragons и преподаватель по вокалу Beyonce: как Иван Здонюк готовился к выступлению на «Славянском базаре»

14.07.2019 16:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Витебск ждёт разрешения главной музыкальной интриги этих дней: кто же станет победителем 28 конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Песня Imagine Dragons и преподаватель по вокалу Beyonce: как Иван Здонюк готовился к выступлению на «Славянском базаре»

14 июля участники споют мировые хиты. Из Витебска на прямую связь со студией вышла корреспондент Анастасия Аласания. Программа форума насыщенная. Засыпает ли город в эти дни?

Песня Imagine Dragons и преподаватель по вокалу Beyonce: как Иван Здонюк готовился к выступлению на «Славянском базаре»

Анастасия Аласания, СТВ:
Витебск продолжает фестивалить. Прошлой ночью мы наслаждались голосами молодых исполнителей. Вчера прошел первый конкурсный день, Беларусь представлял Иван Здонюк. У тебя 82 балла, скажи, как ты оцениваешь результат первого дня?

Песня Imagine Dragons и преподаватель по вокалу Beyonce: как Иван Здонюк готовился к выступлению на «Славянском базаре»

Иван Здонюк, участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2019» (Беларусь):
Я очень доволен результатом, я благодарен каждому члену жюри за то, что они меня так оценили. Благодарен каждому зрителю, потому что такая поддержка была нереальная, мурашки побежали с первых секунд, как только они начали подпевать, хлопать.

Сегодня моя задача – сделать все возможное и передать всю энергетику зрителям, которую я буду испытывать во время выступления, во время исполнения песни Natural. Это очень серьезная песня с характером. Я надеюсь, что сегодня будут самые лучшие оценки и самый лучший результат в итоге.

Песня Imagine Dragons и преподаватель по вокалу Beyonce: как Иван Здонюк готовился к выступлению на «Славянском базаре»

Анастасия Аласания:
У нас есть информация о том, что ты брал уроки у преподавателя, который обучал Бейонсе.

Иван Здонюк:
Да, все верно, я работал с первым педагогом Бейонсе – Дэвидом Ли Брюэром. Я благодарен судьбе за то, что у меня была возможность с ним поработать, и советы, которые он мне давал, я использую на каждом выступлении.

Подробности интервью – в видеоматериале.

Люди в материале: Иван Здонюк, Анастасия Аласания
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Витебск ждёт разрешения главной музыкальной интриги этих дней: кто же станет победителем 28 конкурса молодых исполнителей на «Славянском...
 
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