Девушка-боец UFC прошла взвешивание полностью голой: ее трясло от изнеможения

Аспен Лэдд уложилась в лимит категории до 61 кг.

В ночь с субботы на воскресенье по европейскому времени в Сакраменто (США) пройдет турнир UFC Fight Night 155, и впервые за последний год в главном поединке вечера будут драться девушки. Накануне все участники турнира проходили стандартную процедуру взвешивания.





Участник главного боя вечера UFC Fight Night 155 Аспен Лэдд уложилась в лимит категории до 61 кг, но во время взвешивания на нее было жалко смотреть. Девушка становилась на весы полностью обнаженной, для этого две помощницы держали специальную "шторку". Аспен трясло, ее лицо исказила гримаса. После взвешивания она оделась, попила воды и на несколько секунд встала перед фотографами для традиционной съемки в боевой стойке: при этом ее все еще трясло. Видимо, такие действие на организм оказала слишком быстрая сгонка веса.





"Сейчас уже я чувствую себя фантастически. Я имею в виду, что взвешивание это всегда тяжело, но в этот раз это было особенно сложно. Все же я смогла уложиться в лимит своей весовой категории. Теперь я чувствую себя прекрасно и готова в завтрашнем поединке продемонстрировать лучшие свои качества", – сказала Лэдд после взвешивания.

