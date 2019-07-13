Выполнимые обещания: За цивилизованным миром мы не пойдем

И вот, спустя четверть века, каждый может признать: и работа была трудная, и трудились белорусы тяжко, но ожидаемое изобилие обошло Беларусь стороной. Почти все с этим согласны – не обманул, говорят.





Такое вот сложилось общественное мнение. Что касается квалифицированной оценки ситуации, то ее источником остаются преимущественно данные Белстата, которые, в общем и целом, не расходятся с обывательским восприятием ситуации. Это совпадение официальной точки зрения с неформальными представлениями симптоматично. Лукашенко, его правительство и созданные ими институты восстановили прежнее общественное устройства, которое воспроизводит прежнюю (советскую) массовую бедность большинства населения.





О чем, например, говорит официальная статистика? По данным выборочного обследования домашних хозяйств в I квартале 2019 года удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (официальная черта бедности) составил 5,3%. БПМ в январе-марте составлял BYN221,5 в месяц. При этом 0,1% населения, около 9,5 тыс. человек, могут потратить на себя не более USD50 в месяц. Какая уж тут бедность, это нищета. Более 500 тыс. человек может потратить на себя от USD50 до 100 в месяц. Исходя из этой цифири, можно легко ответить на вопросы, которые адресуются в инстанции, включая высшую инстанцию, самому президенту. Например, пенсионеры часто спрашивают, можно ли прожить на пенсию в BYN400? Это полноценная жизнь, или выживание?





Что на это скажешь? Это и есть наша реальная жизнь. Или выживание – на краю пропасти. После майского повышения средний размер назначенных пенсий увеличился до BYN405,1, что составило 37,8% от средней зарплаты и 236,3% бюджетного прожиточного минимума для пенсионеров (171,4 рубля в ценах марта 2019 года). То есть, учитывая сложившиеся реалии, пенсионеры бедны, но они намного богаче тех, кто прозябает в нищете. Включая многих занятых в экономике, кто имеет среднюю нетто зарплату, которая не дотягивает до средних начисленных пенсий, или даже превышают их вдвое, что при наличии детей гарантирует ситуацию выживания в нищете.





Хочется сказать пенсионерам: не гневите Бога, в скором времени обязательно станет еще хуже. Все, что вам обещалось, исполнено. А что станет легко, никто не обещал.