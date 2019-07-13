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Главный тренер «Днепра» назвал причину самого нелепого гола года, пропущенного его командой
Источник материала: Партизан
Главный тренер «Дняпра» Иван Биончик поделился мнением о нелепом автоголе в матче с «Энергетиком»-БГУ (3:4).
— Третий гол вина Сороки или Хвалько?
— Мы видим тысячи таких случаев. Уже обговорили, что нельзя отдавать пас вратарю в створ ворот. В то же время и поле должно соответствовать высшей лиге. А оно ей не соответствует! Впрочем, это не основной фактор, но один из них.
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Главный тренер «Дняпра» Иван Биончик поделился мнением о нелепом автоголе в матче с «Энергетиком»-БГУ (3:4).
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