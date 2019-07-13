Главный тренер «Днепра» назвал причину самого нелепого гола года, пропущенного его командой

— Третий гол вина Сороки или Хвалько?





— Мы видим тысячи таких случаев. Уже обговорили, что нельзя отдавать пас вратарю в створ ворот. В то же время и поле должно соответствовать высшей лиге. А оно ей не соответствует! Впрочем, это не основной фактор, но один из них.