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Главный тренер «Днепра» назвал причину самого нелепого гола года, пропущенного его командой

14.07.2019 17:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер «Дняпра» Иван Биончик поделился мнением о нелепом автоголе в матче с «Энергетиком»-БГУ (3:4).

— Третий гол вина Сороки или Хвалько?

— Мы видим тысячи таких случаев. Уже обговорили, что нельзя отдавать пас вратарю в створ ворот. В то же время и поле должно соответствовать высшей лиге. А оно ей не соответствует! Впрочем, это не основной фактор, но один из них.
 
 
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Главный тренер «Дняпра» Иван Биончик поделился мнением о нелепом автоголе в матче с «Энергетиком»-БГУ (3:4).
 
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