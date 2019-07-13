Жесть дня. Футболист «Торпедо» потерял сознание во время матча

К Тамело подбежали футболисты, которые перевернули торпедовца на бок и зафиксировали язык, чтобы он не запал. Тут же на поле выбежали врачи. Благо, через несколько секунд Тамело пришел в сознание и отыграл матч до финального свистка.





Если говорить о самом поединке, то «Торпедо» вновь потерпело поражение. «Гомель» забил два мяча в первом тайме, на которые «черно-белые» ответили лишь под занавес встречи. На 88-й минуте голевую засуху «Торпедо» точным ударом в угол прервал Лисакович.





Но спасти матч не получилось. Победа команды Алексея Меркулова 2:1. «Торпедо» продолжает обитать на последнем месте с шестью очками и серией в 13 матчей без побед. Первый круг «автозаводцы» завершают с антирекордом по количеству забитых мячей. На счету минчан всего четыре гола, что является абсолютно худшим показателем в истории чемпионата Беларуси.