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Минские революционеры-невидимки

14.07.2019 16:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Государственные и вслед за ними иные медиа ресурсы Беларуси дружно поведали, как повели себя делегации официального Минска в ООН и ОБСЕ при принятии недавно ряда резолюций.

Минские революционеры-невидимки
Так принятая в Совете ООН по правам человека (СПЧ), в очередной раз, резолюция о положении с правами человека в Беларуси была названа «абсурдной по содержанию, так и по самой идее ее принятия». Там же в СПЧ 37 стран в своем письме , «высказались против попыток западных стран очернить политику Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе». Среди подписантов - Россия, Беларусь, Куба, Сирия, Венесуэла, КНДР, Алжир, Нигерия, Катар, Оман и Саудовская Аравия.

Вообще-то, схожее поведение при голосованиях по проблемам прав человека в ООН представителей официального Минска с позицией союзной Москвы мало кого удивляет. А вот при принятии резолюций на мероприятиях ОБСЕ есть кое-какие особенности. 


Так уж получилось, что запудривая мозги своему электорату о своих успехах на заседании Общего комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде в рамках 28-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в г. Люксембурге, где  был рассмотрен подготовленный белорусской стороной проект резолюции «Стратегическое прогнозирование в областях науки, технологий и инноваций для устойчивого развития», официальных представителей Беларуси, почему-то, не оказалось при голосовании итоговой резолюции. А ведь в нее были включены ряд антироссийских резолюций, в том числе по Крыму, Абхазии и Южной Осетии, ДРСМД и "Северном потоку — 2". 

Более того, вопреки некоторым ожиданиям, на прошедшей в Высоких Татрах вслед за сессией  ПА ОБСЕ в Люксембурге неформальной встрече глав МИД, почему-то, не было видно белорусского коллегу приехавшего туда  Сергея Лаврова. Может быть, коллега из Минска присутствовал в Татрах « невидимкой»? Как это оказалось с посланцами Минска в Люксембурге.
 
Теги: Минск
 
 
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Государственные и вслед за ними иные медиа ресурсы Беларуси дружно поведали, как повели себя делегации официального Минска в ООН и ОБСЕ при принятии недавно ряда...
 
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