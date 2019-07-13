В Москве проходит массовый митинг в поддержку оппозиционных кандидатов на местных выборах

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Столичные власти отказались согласовать акцию, и она началась в формате «встречи с избирателями». Протестующие пришли в Новопушкинский сквер, требуя проведения честных и конкурентных выборов в Москве, а также допуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.





Ранее стало известно, что окружные избиркомы выявили превышение допустимого процента брака в подписях, собранных за выдвижение ряда кандидатов.





Как заявил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, всем самовыдвиженцам в Мосгордуму по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею «Пауку» Троицкому, «яблочнику» Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.





Сами оппозиционеры заявляют, что подписи в их поддержку забракованы незаконно.





Как передает корреспондент Би-би-си Наталья Зотова, к 14.00 на акцию вышли более 1000 человек, но люди продолжали прибывать, и число митингующих по меньшей мере удвоилось.





Сначала ораторы стояли на лестнице, как на импровизированной трибуне, и выступали по очереди, люди в толпе скандировали «Допускай!».





«Это не позор, это преступление. Устроили фильтр, который непосилен никому за такой короткий период, — заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. — Никто не имеет права фильтровать кандидатов. Я дважды говорил „Единой России“: уберите этот проклятый фильтр, что вы лезете своими волосатыми руками решать, кто будет кандидатом, а кто нет. Я сказал мэрии, что они готовят Болотную-2. Я считаю, они целенаправленно готовят эту Болотную».





«Одной встречей мы их не испугаем, нам нужно ходить каждый день, чтобы отстоять свое право, — сказал директор ФБК Иван Жданов, который также пытается зарегистрироваться кандидатом на выборы в Мосгордуму. — Они нагло, цинично украли голоса избирателей, они над нами издеваются!»







