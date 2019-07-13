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В Москве проходит массовый митинг в поддержку оппозиционных кандидатов на местных выборах

14.07.2019 16:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В центре Москвы проходит акция протеста оппозиции, недовольной тем, что окружные избирательные комиссии забраковали подписи за независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, что грозит им отказом в регистрации.
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Фото: Русская служба ВВС

Столичные власти отказались согласовать акцию, и она началась в формате «встречи с избирателями». Протестующие пришли в Новопушкинский сквер, требуя проведения честных и конкурентных выборов в Москве, а также допуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Ранее стало известно, что окружные избиркомы выявили превышение допустимого процента брака в подписях, собранных за выдвижение ряда кандидатов.

Как заявил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, всем самовыдвиженцам в Мосгордуму по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею «Пауку» Троицкому, «яблочнику» Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.

Сами оппозиционеры заявляют, что подписи в их поддержку забракованы незаконно.

Как передает корреспондент Би-би-си Наталья Зотова, к 14.00 на акцию вышли более 1000 человек, но люди продолжали прибывать, и число митингующих по меньшей мере удвоилось.

Сначала ораторы стояли на лестнице, как на импровизированной трибуне, и выступали по очереди, люди в толпе скандировали «Допускай!».

«Это не позор, это преступление. Устроили фильтр, который непосилен никому за такой короткий период, — заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. — Никто не имеет права фильтровать кандидатов. Я дважды говорил „Единой России“: уберите этот проклятый фильтр, что вы лезете своими волосатыми руками решать, кто будет кандидатом, а кто нет. Я сказал мэрии, что они готовят Болотную-2. Я считаю, они целенаправленно готовят эту Болотную».

«Одной встречей мы их не испугаем, нам нужно ходить каждый день, чтобы отстоять свое право, — сказал директор ФБК Иван Жданов, который также пытается зарегистрироваться кандидатом на выборы в Мосгордуму. — Они нагло, цинично украли голоса избирателей, они над нами издеваются!»


Одним из выступавших был Сергей Митрохин, который предложил во вторник с утра прийти к ЦИК и потребовать встречи с Эллой Памфиловой: «Она говорила, что обеспечит в стране честные выборы. Элла Александровна, для вас наступает момент истины!»

Илья Яшин во время своего выступления призвал не дожидаться вторника, а идти к мэрии прямо сейчас: «С сегодняшнего дня мы будем организовывать постоянные акции протеста, потому что мы в своем праве!» — заявил он.

Обращаясь к участникам акции, оппозиционер прокричал: «Ну, чей это город?» Собравшиеся ответили знакомым лозунгом: «Это наш город!»

Затем участники акции двинулись по Тверской улице в сторону московской мэрии. У ее здания митинг продолжился. Яшин предложил собраться в понедельник на Трубной площади в семь часов вечера. «А сейчас кандидатам надо возвращаться в штабы», — сказал он и предложил каждому уходящему ударить в дверь мэрии, чтобы мэр услышал.

Некоторые так и сделали.

Люди также скандировали «Путина в отставку» и «Россия без Путина». Затем, как передает корреспондент Би-би-си, митингующие двинулись в сторону Мосгоризбиркома.

Полиция поначалу не предпринимала активных действий по противодействию акции и лишь следила, чтобы люди не выходили на проезжую часть. Однако вскоре появились автозаки, сейчас толпа свернула в Никитский переулок.

«Иные критерии»

В Мосгоризбиркоме утверждают, что действуют по закону. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе Мосгоризбиркома, по состоянию на субботу ни одному из кандидатов в депутаты Мосгордумы по 43-му избирательному округу не отказано в регистрации.

«В настоящее время отказано в регистрации только четырем самовыдвиженцам в депутаты Мосгордумы: по 28-му, 30-му, 41-му и 42-му округам. По остальным кандидатам решения пока не принимались. У окружных избирательных комиссий есть время не позднее 16 июля для принятия решений о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов, основываясь в том числе на соответствии подписных листов законодательству», — уточнил собеседник агентства.

В воскресенье заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центральная избирательная комиссия не имеет претензий к сотрудникам Московской избирательной комиссии, которые занимались проверкой подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы.

«У самовыдвиженцев несколько иные критерии для регистрации, чем у кандидатов от партий. Им нужно собрать несколько иной пакет документов, все об этом знают. Если у кого-то он собран с нарушениями, с ошибками, комиссия принимает решение об отказе в регистрации, и других вариантов у нее нет», — цитирует Булаева РИА «Новости».
 
 
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В центре Москвы проходит акция протеста оппозиции, недовольной тем, что окружные избирательные комиссии забраковали подписи за независимых кандидатов на выборах...
 
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