В последнее время белорусское телевидение (БТ) дало сразу несколько поводов заговорить о себе в негативном ключе.





Несмотря на трагедию во время праздничного салюта в Минске 3 июля, на следующее утро каналы показали в новостях сюжеты о том, как страна с размахом отпраздновала День независимости – и ничего не рассказали о ЧП. Только ближе к обеду государственное ТВ коротко процитировало сообщение Следственного комитета, из которого было мало что понятно.





В эти же дни канал ОНТ приписал авторство слов песни «Родны мой горад» композитору Василию Раинчику, хотя стихи на самом деле создал поэт Владимир Некляев, который находится в оппозиции к власти.













Общенациональные телеканалы «Беларусь 1», ОНТ и СТВ, которые полностью контролируются властями, продолжают оставаться источником информации для значительной части населения. Поэтому из-за цензуры у этих граждан может формироваться искаженное представление о происходящем в Беларуси и мире.





UDF.BY проанализировал, какие темы подвергаются цензуре на государственных телеканалах. проанализировал, какие темы подвергаются цензуре на государственных телеканалах.





Акции протеста





О том, что белорусы бывают крайне недовольны своей властью, на государственных телеканалах почти никогда не рассказывают. Об акциях протеста на БТ как правило либо молчат, либо рассказывают спустя время в пропагандистских фильмах, подменяя их смысл.





Во время президентских выборов-2010 намекнувший о проходящей в Минске массовой акции протеста ведущий Сергей Дорофеев был уволен. Пару лет назад «марши нетунеядцев», прошедшие во многих регионах, государственное ТВ также упорно не замечало. Только потом о них упомянули в пропагандистском фильме, где утверждалось, что оппозиция хотела таким образом устроить в Беларуси майдан.









Экономические катаклизмы





Те граждане, которые узнают о событиях в стране главным образом из новостей БТ, оказываются в курсе экономических передряг самыми последними. Например, об очередной девальвации в 2011 году в Беларуси раньше сообщили российские телеканалы.









Нарушения на выборах





Любые выборы на государственном телевидении выглядят как праздник. Пропагандисты не только сами молчат о многочисленных нарушениях, но и не дают рассказать о них другим. При ретрансляции российских каналов репортажи с критическими сюжетами просто вырезаются.













Подвергаются цензуре и выступления оппозиционеров и активистов. Несколько лет назад надпись на майке Владимира Непомнящих «За Беларусь без Лукашенко» превратилась в лозунг «За Беларусь».









Юмор о Лукашенко





Шутки о первом лице на государственном ТВ традиционно не приветствуются, а соответствующий юмор в эфире российских телеканалов беспощадно вырезается. Жертвами идеологов становятся даже самые безобидные шутки.









Резкие и беспочвенные заявления Лукашенко





Что интересно, в каком-то смысле подвергают цензуре и руководителя Беларуси. Лукашенко традиционно говорит много и не сказать, что всегда по делу. Неоднократно было замечено, что по госканалам могут показать заявления руководителя страны, которые потом не найти в сообщениях пресс-службы и печатных СМИ (достаточно вспомнить слова про «козла» Баррозу). Но с другой стороны это говорит о том, что и БТ пускает в эфир не все самые интересные цитаты Лукашенко – иначе они могли бы стать основаниями для многочисленных скандалов.





Еще одно свидетельство этому – прямые эфиры выступлений руководителя Беларуси, которые длятся по нескольку часов. Зачастую там говорится столько несуразного (а идеологи не в силу это вырезать), что потом озвучиваются опровержения как внутри страны, так и за ее пределами.





Сколько скандальных заявлений Лукашенко еженедельно в рабочем режиме вырезает БТ, можно только догадываться.









Расхождение с позицией и идеологией властей





Не так давно из эфира ОНТ вырезали слова политолога Дениса Мельянцова об информационных атаках на Беларусь со стороны России. Очевидно, это не вкладывается нарисованную властями картину о братской стране.





Во время протестов «желтых жилетов» во Франции по «Беларусь 1» показали сюжет, где полностью исказили смысл сказанного протестующими. Из репортажа можно было сделать вывод, что во Франции дела очень плохи, да и вообще всеевропейский майдан на подходе.









Как бы чего не вышло





Порой цензура на белорусском государственном телевидении настолько абсурдна, что, по всей видимости, объясняется опасением некоторых сотрудников «как бы чего не вышло». Например, в прошлом году из российского сериала «Остров» для белорусских зрителей исключили две сцены с участием героя по имени Александр Лукашенко.





А на телеканале СТВ пару лет назад заретушировали герб «Погоня» в сюжете о патриотизме (!).





В общем, недавние примеры демонстрируют, что бородатый анекдот о БТ не потерял актуальности. Телезрители по-прежнему могут плакать у экранов и желать попасть «в ту Беларусь, которую по телевизору показывают».