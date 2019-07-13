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В Беларуси намерены изменить школьные занятия по допризывной подготовке

14.07.2019 15:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси намерены изменить школьные занятия по допризывной подготовке
Фото из открытых источников

Министерство обороны и Министерство образования намерены улучшать допризывную подготовку в школах. В частности, как рассказал министр обороны Андрей РАВКОВ, планируется поднять статус военруков, которые ведут в школах занятия по допризывной подготовке. Министр отметил, что допризывную подготовку должен преподавать человек, который сам служил в армии.

В Беларуси намерены изменить школьные занятия по допризывной подготовке Министр образования Беларуси считает, что в магистратуре можно не учиться

По словам министра образования Игоря КАРПЕНКО, планируется дооснастить центры допризывной подготовки. «Министерство обороны очень активно в этом направлении работает и по нашим заявкам поставляет оборудование», - сказал он.

Кроме того, скорректирована нормативная база, связанная с деятельностью военно-патриотических классов. Разработан факультатив для 8-9-х классов по введению в допризывную подготовку. Серьезное внимание уделяется повышению качества образования в кадетских училищах и специализированных лицеях.

 
 
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Министерство обороны и Министерство образования совершенствуют допризывную подготовку в школах.
 
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