В Беларуси намерены изменить школьные занятия по допризывной подготовке

Источник материала: Аргументы и факты

Министерство обороны и Министерство образования намерены улучшать допризывную подготовку в школах. В частности, как рассказал министр обороны Андрей РАВКОВ, планируется поднять статус военруков, которые ведут в школах занятия по допризывной подготовке. Министр отметил, что допризывную подготовку должен преподавать человек, который сам служил в армии.

По словам министра образования Игоря КАРПЕНКО, планируется дооснастить центры допризывной подготовки. «Министерство обороны очень активно в этом направлении работает и по нашим заявкам поставляет оборудование», - сказал он.

Кроме того, скорректирована нормативная база, связанная с деятельностью военно-патриотических классов. Разработан факультатив для 8-9-х классов по введению в допризывную подготовку. Серьезное внимание уделяется повышению качества образования в кадетских училищах и специализированных лицеях.