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Водитель пострадала при опрокидывании «легковушки» в Глубокском районе

14.07.2019 18:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Водитель пострадала при опрокидывании «легковушки» в Глубокском районе
ГАИ Витебск / vk.com

В Глубокском районе при опрокидывании легкового автомобиля пострадала водитель, сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома. Авария произошла 13 июля около 11.00 на 54-м км автодороги Р45 Полоцк - Глубокое - граница Литвы.

Водитель пострадала при опрокидывании «легковушки» в Глубокском районе Пьяный покатал на капоте своего BMW X5 женщину: она погибла

34-летняя жительница Витебска двигалась на автомобиле Renault Clio, не справилась с управлением и съехала в кювет, где опрокинулась.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в хирургическое отделение Глубокской ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Витебск
 
 
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