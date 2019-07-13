Водитель пострадала при опрокидывании «легковушки» в Глубокском районе

Источник материала: Аргументы и факты

В Глубокском районе при опрокидывании легкового автомобиля пострадала водитель, сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома. Авария произошла 13 июля около 11.00 на 54-м км автодороги Р45 Полоцк - Глубокое - граница Литвы.

34-летняя жительница Витебска двигалась на автомобиле Renault Clio, не справилась с управлением и съехала в кювет, где опрокинулась.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в хирургическое отделение Глубокской ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка.