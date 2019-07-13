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Украина ждет массовых задержаний в окружении бывшего президента Порошенко

14.07.2019 18:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Украина ждет массовых задержаний в окружении бывшего президента Порошенко

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко и произойдет задержание самого экс-президента.

По его словам, на текущий момент главным препятствием для ареста Порошенко служит нахождение у власти его кума, генпрокурора страны Юрия Луценко.

"В определенный момент, как только гарантии, которые дал ему действующий генпрокурор, исчезнут, вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии. Она начнет ловить всех повсеместно в разных местах. Наша задача подготовить ходатайства, заявления, чтобы одномоментно начать массовые задержания", — заявил Портнов.

Он напомнил, что украинские правоохранительные органы сейчас ведут расследования по восьми уголовным делам, возбужденным в отношении Порошенко. При этом, по его словам, как минимум одно из них позволяет уже в августе посадить экс-президента в тюрьму, пишкт РИА Новости. 

Кроме того, Портнов также отметил, что в скором времени будут возбуждены дела против мэра Киева Виталия Кличко, который многократно превышал свои полномочия.

"Кличко ждут сюрпризы. В результате неформального расследования нами деятельности Порошенко оказалось, что несколько эпизодов есть и у Кличко. Он подписывал договора аренды земли собственной подписью в Киеве без решения сессии. На следующей неделе первые заявления о преступлениях в отношении Кличко уйдут в Антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований. Там есть несколько еще эпизодов", — рассказал юрист.

Ранее Госбюро расследований на основании заявления Портнова возбудило уголовное дело по факту возможной госизмены Порошенко. Юрист считает, что, находясь на посту главы государства, Порошенко совершил госизмену, посылая украинских моряков в Керченский пролив.

Также, как заявлял Портнов, Госбюро расследований возбудило дело о незаконном завладении Порошенко телеканалом "Прямой" и по факту якобы легализации Порошенко преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".

 
 
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Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра...
 
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