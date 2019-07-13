Сегодня Волковыск празднует 75-летие со Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В рамках общеобластной акции «Майстры творчасці з паклонам Гродзенскай зямлі»,
Предлагаем фоторепортаж с праздника от
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Праздничный концерт артистов района ко Дню города
14.07.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Сегодня Волковыск празднует 75-летие со Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В рамках общеобластной акции «Майстры творчасці з паклонам Гродзенскай зямлі»,
Предлагаем фоторепортаж с праздника от
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Сегодня Волковыск празднует 75-летие со Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В рамках общеобластной акции...
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