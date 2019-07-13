Сегодня Волковыск празднует 75-летие со Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В рамках общеобластной акции «Майстры творчасці з паклонам Гродзенскай зямлі», артисты Волковыщины подарили нашему городу, его жителям и гостям большую концертную программу под названием «Гордость Волковыска», в которой рассказали и познакомили всех с выдающимися и знаменитыми людьми нашего города и района.под названием «Гордость Волковыска».

Предлагаем фоторепортаж с праздника от Игоря Варчика.

Праздничный концерт артистов района ко Дню города

Праздничный концерт артистов района ко Дню города

Праздничный концерт артистов района ко Дню города

Праздничный концерт артистов района ко Дню города

Праздничный концерт артистов района ко Дню города

Праздничный концерт артистов района ко Дню города

Праздничный концерт артистов района ко Дню города

Праздничный концерт артистов района ко Дню города

Праздничный концерт артистов района ко Дню города

Праздничный концерт артистов района ко Дню города

Праздничный концерт артистов района ко Дню города

Праздничный концерт артистов района ко Дню города

Праздничный концерт артистов района ко Дню города

Праздничный концерт артистов района ко Дню города

Праздничный концерт артистов района ко Дню города

Праздничный концерт артистов района ко Дню города

Праздничный концерт артистов района ко Дню города

Праздничный концерт артистов района ко Дню города

 