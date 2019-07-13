Праздничный концерт артистов района ко Дню города

Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня Волковыск празднует 75-летие со Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В рамках общеобластной акции «Майстры творчасці з паклонам Гродзенскай зямлі», артисты Волковыщины подарили нашему городу, его жителям и гостям большую концертную программу под названием «Гордость Волковыска», в которой рассказали и познакомили всех с выдающимися и знаменитыми людьми нашего города и района.под названием «Гордость Волковыска».

Предлагаем фоторепортаж с праздника от Игоря Варчика .







































































