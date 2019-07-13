|
«Это важнейшее соглашение в современной истории». Эрдоган оценил поставку российских С-400
Источник материала: Tut.by
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал в воскресенье сделку с Россией о поставках зенитных ракетных систем С-400 важнейшим соглашением в современной истории страны. Об этом
«В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400. Покупая С-400, Турция не готовится к войне. Системы ПВО призваны обеспечить мир и безопасность в нашей стране. Другие предпринимаемые нами шаги совершаются для того, чтобы улучшить наши оборонительные возможности», — приводит слова турецкого лидера новостной портал Haberler. Эрдоган вновь заявил, что «контроль над системами С-400 будет полностью находиться в руках вооруженных сил Турции».
Президент затронул и тему поставок в республику американских истребителей пятого поколения F-35, которые, по разным заявлениям Вашингтона, могут сорваться из-за сделки по С-400. «С-400 — это одна тема, F-35 — совершенно другая. Мы к настоящему моменту заплатили $ 1,4 млрд за F-35. Если Турцию выведут из программы по созданию F-35, то стоимость одного самолета может возрасти на $ 7−8 млн. Это совсем не простое решение. [В таком случае] им придется вернуть сумму, которую мы заплатили», — добавил Эрдоган.
Поставки С-400 в Турцию
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турецкий лидер заявил, что страна к войне не готовится, но должна обеспечивать свою безопасность.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)