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«Это важнейшее соглашение в современной истории». Эрдоган оценил поставку российских С-400

14.07.2019 18:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал в воскресенье сделку с Россией о поставках зенитных ракетных систем С-400 важнейшим соглашением в современной истории страны. Об этом пишет ТАСС.


Фото: twitter.com/slyhedge

«В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400. Покупая С-400, Турция не готовится к войне. Системы ПВО призваны обеспечить мир и безопасность в нашей стране. Другие предпринимаемые нами шаги совершаются для того, чтобы улучшить наши оборонительные возможности», — приводит слова турецкого лидера новостной портал Haberler. Эрдоган вновь заявил, что «контроль над системами С-400 будет полностью находиться в руках вооруженных сил Турции».

Президент затронул и тему поставок в республику американских истребителей пятого поколения F-35, которые, по разным заявлениям Вашингтона, могут сорваться из-за сделки по С-400. «С-400 — это одна тема, F-35 — совершенно другая. Мы к настоящему моменту заплатили $ 1,4 млрд за F-35. Если Турцию выведут из программы по созданию F-35, то стоимость одного самолета может возрасти на $ 7−8 млн. Это совсем не простое решение. [В таком случае] им придется вернуть сумму, которую мы заплатили», — добавил Эрдоган.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. По данным Минобороны республики, в этот день три грузовых самолета доставили на авиабазу Мюртед несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400. На следующий день прилетел еще один российский самолет. В воскресенье поступили данные о прилете уже седьмого борта.

 
 
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Турецкий лидер заявил, что страна к войне не готовится, но должна обеспечивать свою безопасность.
 
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