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В Бресте переняли фишку Фергюсона: зовут тренеров соперника на вино после матча

14.07.2019 17:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комната для допингового контроля пригодилась. Отказал пока только Ковалевич. Согласится ли Гуренко?

В Бресте переняли фишку Фергюсона: зовут тренеров соперника на вино после матча
Футбольный драйв затронул в Бресте не только болельщиков, но и ключевых участников процесса – тренеров. После матчей им предлагают задержаться на стадионе, чтобы…пропустить по бокальчику вина (можно и больше, если что). Предложение исходит от коуча хозяев Марцела Лички, и его коллеги, как правило, соглашаются уделить полтора десятка минут неформальному общению. Подобная разновидность афтерпати зародилась в Англии и далеко не везде приживается, но в Бресте пока всем довольны и раскрывают некоторые подробности затеи.

Когда и кто стал первым гостем?

Впервые послематчевая встреча тренеров на «Брестском» состоялась 24 ноября, после завершения последнего домашнего матча в сезоне-2018. Тогда в гости к исполняющему обязанности главного тренера «Динамо» Марцелу Личке заглянул коллега из «Гомеля» Алексей Меркулов. Матч завершился скучными нулями, поэтому специалисты вполне могли обсудить нефутбольные дела или, скажем, поговорить о межсезонье.



В клубе не рассказывают, кто придумал проводить винные посиделки после матчей.

– Многие идеи рождаются в коллективе сами собой, в процессе обсуждения и подготовки ко дню матча. Эта традиция – не исключение, – рассказывает пресс-секретарь клуба Ольга Хижинкова. – Перед тем, как внедрить традицию, мы посоветовались с тренерским штабом. Там идею все восприняли с энтузиазмом. Соперники на поле за его пределами сохраняют солидарность и уважение. Что здесь плохого?

Судя по всему, тренеру Бресту в кайф встречаться с коллегами после игры. Он находится под впечатлением от этой идеи.

- Честно говоря, мне очень нравится эта традиция, – говорит Личка. – После игры можно спокойно пообщаться, узнать получше людей, наладить взаимоотношения. Сами понимаете, футбольный мир тесен. Сегодня работаешь в одном месте, завтра можешь оказаться в другом. Поэтому ничего против подобных мероприятий не имею.



- Марцел – человек европейской формации, современный и разносторонний, - продолжает пресс-секретарь клуба. - За все время сотрудничества с ним как пресс-секретарь ни разу не получила отказа на инициативу клуба или на интервью от сторонних журналистов. Однажды журналист забыл задать важный вопрос после выездного матча и чуть ли не останавливал отъезжающий автобус. Марцел спокойно отреагировал на ситуацию. Он понимает, что это часть его работы. На момент возникновения конкретно этой идеи Марцел был относительно новым человеком в белорусском футболе, и ему было важно лично познакомиться со своими коллегами.

Как тренеры соперников реагируют на предложение пропустить бокальчик-другой?

Вроде как всем заходит, только все загодя расспрашивают о деталях, поскольку такой формат для Беларуси нов. К примеру, главных тренеров интересует, можно ли взять кого-то с собой, сколько продлится мероприятие? Как правило, настроение гостей зависит от результата матча. Правда, «Динамо» так круто играет дома (только «Славия» остановила Нехайчика и компанию), что вряд ли кого-то переполняют радостные эмоции во время брестских встреч. Как рассказывают в клубе, отрицательной реакции на предложение прийти не было, да и отказов в Бресте пока еще не слышали.

– Единственная встреча, которая не состоялась – с главным тренером «Немана» Игорем Ковалевичем, - говорит Ольга Хижинкова. - Произошло это по причине затянувшейся послематчевой пресс-конференции Марцела Лички. Тренер «Немана» не дождался Марцела и уехал домой сразу после игры вместе с командой.



Тренер «Динамо» спокойно отнесся к этой ситуации и говорит, что понимает Ковалевича. Вообще, Марцел нормально отреагирует, если кто-то откажется от общения.

– Понимаю, периодически у тебя может быть не самое лучшее настроение, особенно если твоя команда проиграла, но мы нормально к этому относимся. Более того, спокойно отреагируем, если человек скажет: извините, сегодня нет настроения. Ничего страшного, – говорит чешский специалист. – Кстати, только у тренера «Немана» не получилось прийти, но его можно понять. Все-таки это большой матч, дерби, да и эмоций тогда было очень много. Никто не хочет проигрывать. Впрочем, между нами нормальные отношения, мы все люди.

Где и как проходят встречи?

Самым удобным местом для мероприятия оказалась...комната допингового контроля, которая находится в подтрибунке стадиона как раз между раздевалками команд. Обычно винная встреча длится не более 15 минут. Как правило, приходят тренерские штабы обеих команд, хотя понятное дело бывают и исключения. На стол достают бутылку белого и бутылку красного вина. Это Совиньон Блан «Casa de Campo Chile» и Каберне Совиньон «Louis Eschenauer». Ценовой диапазон вина весьма бюджетный – от 15 до 25 рублей. Помимо алкогольных напитков на столе сок, вода, фрукты и бутерброды.

- Вино – благородный напиток, способствующий беседе. Крепкие напитки [для встречи] не рассматривались, – заверяет пресс-секретарь клуба. – О предпочтениях предварительно не узнаем. Все-таки это жест внимания и уважения нашим гостям, а не званный ужин. Встречи проходят без посторонних. Мы не мешаем и не отслеживаем, кто сколько выпил :). Суть мероприятия в общении, а не в чем-то другом.


О чем говорят тренеры?

Тренеры без лишних ушей делятся впечатлениями, обсуждают матч, тактику, а иногда говорят о бытовых делах. 

- Сразу скажу, обсуждаем не только футбол, – начинает тренер брестского «Динамо». – Не надо говорить только о нем :). Хотя, конечно, часто затрагиваем какие-то тренировочные моменты. Например, с кем-то обсуждали, что приходится тренироваться на искусственном поле. Если честно, я все-таки легионер, поэтому мне тяжеловато. Некоторых моментов просто не знаю, но очень выручают Василий Хомутовский и Андрей Прокопюк. Они знают практически всех тренеров и могут говорить с ними на разные темы. К примеру, о семье, детях и так далее.



- Мне трудно сказать, с кем больше всего понравилось общаться. Не хочется кого-то выделять. Всегда все проходит спокойно и хорошо, –говорит Марцел. – Может быть, больше остальных запомнилась первая встреча, но только потому что она первая. А сок и круассаны только способствуют хорошему настроению.

Откуда вообще пришла традиция?

Первым после матча в свой кабинет тренера соперников пригласил Алекс Фергюсон в 1986 году. Дело в том, что вино – первая страсть Ферги после футбола. Об этом он не раз рассказывал журналистам. Неудивительно, ведь в молодости экс-коуча «Манчестер Юнайтед» держал собственный паб. В АПЛ винная традиция прижилась, ее переняли и другие клубы, а единственным, кто все время отказывал Ферги, был Арсен Венгер.

В других странах подобные встречи не всегда вызывают понимание. К примеру, Дэвид Моейс учил испанцев пить вино и, видимо, зря. Тренер «Сосьедада» не нашел понимания у коллег и на предложение провести время после матча часто слышал отказы. Во Франции, как ни странно, тоже нет традиции собираться за бокалом вина после матчей. Хотя эта страна – королева виноделия.
 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Комната для допингового контроля пригодилась. Отказал пока только Ковалевич. Согласится ли Гуренко?
 
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