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Крупнейший в мире рудник по добыче розовых алмазов закроют

14.07.2019 17:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Крупнейший в мире алмазный рудник в Западной Австралии закрывается.



Компания Rio Tinto Group закрывает рудник спустя почти четыре десятилетия его работы. Около 90 процентов розовых бриллиантов — одни из самых дорогих драгоценных камней в мире — находятся там, информирует enovosty.com/news.

Рудник прославился благодаря горстке уникальных розовых и красных драгоценных камней, которые здесь добываются каждый год, а не как крупный производитель камней более низкого качества.

Но розовые алмазы составляют менее 0,01 процента от общего объема добычи на руднике Argyle. Rio Tinto Group занимает третье место на алмазном рынке, после АК «АЛРОСА» и De Beers.


Шахта Argyle в Рио-де-Жанейро в отдаленной Западной Австралии преобразила алмазный рынок, начиная с 1983 года. Производство в регионе Аргайл планируется завершить до конца следующего года после окончательного исчерпания запасов перспективных драгоценных камней, заявил Bloomberg Арно Сойрат, глава подразделения Rio Tinto Group по меди и алмазам.

Шахта Argyle известна как источник около 90 процентов одних из самых ценных в мире бриллиантов — розово-пурпурных.

Напомним, в 2017 году Sotheby’s выставил на аукцион 59,6-каратный розовый бриллиант «Розовая звезда», добытый De Beers, за 71 млн долларов в апреле 2017 года. Это рекордная цена для любого драгоценного камня.
 
 
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Крупнейший в мире алмазный рудник в Западной Австралии закрывается.
 
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