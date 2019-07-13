Футурологи: Через 15 лет роботы полностью изменят рынок труда

Эпоха четвертой промышленной революции уже началась, — отмечает Илья Кенигштейн. Она предполагает масштабное внедрение автоматизированных и роботизированных комплексов. Многие люди в разных странах потеряют работу. Роботы заменят немало профессий — от таксистов до копирайтеров и бухгалтеров. Механические специальности уйдут первыми. Это произойдет постепенно, полностью они исчезнут лет через 10−15, информирует enovosty.com/news.





Лишь 40 % молодых людей из миллиарда тех, кто будет искать работу в ближайшие 10 лет, найдут ее. И это прогноз Всемирного банка. Ведь у роботов не бывает больничных и выходных, они готовы работать 24 / 7.





В будущем занятость для людей станет привилегией, деньги потеряют ценность. Главной валютой будет востребованность. Победителями из ситуации выйдут те, кто легко осваивает новые специальности. Нужны будут программисты (как архитекторы кода), биофармакологи, IT-медики и генетики, кибераналитики городских данных, экологи, архитекторы живых систем.







