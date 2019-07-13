ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Футурологи: Через 15 лет роботы полностью изменят рынок труда

14.07.2019 17:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Развитие технологий с каждым днем меняет нашу жизнь все больше. Чтобы подготовиться к тому, что ждет мир через 15−20 лет и позже, нужно анализировать ситуацию уже сейчас — без страха, но с готовностью принять перемены.

Эпоха четвертой промышленной революции уже началась, — отмечает Илья Кенигштейн. Она предполагает масштабное внедрение автоматизированных и роботизированных комплексов. Многие люди в разных странах потеряют работу. Роботы заменят немало профессий — от таксистов до копирайтеров и бухгалтеров. Механические специальности уйдут первыми. Это произойдет постепенно, полностью они исчезнут лет через 10−15, информирует enovosty.com/news.

Лишь 40 % молодых людей из миллиарда тех, кто будет искать работу в ближайшие 10 лет, найдут ее. И это прогноз Всемирного банка. Ведь у роботов не бывает больничных и выходных, они готовы работать 24 / 7.

В будущем занятость для людей станет привилегией, деньги потеряют ценность. Главной валютой будет востребованность. Победителями из ситуации выйдут те, кто легко осваивает новые специальности. Нужны будут программисты (как архитекторы кода), биофармакологи, IT-медики и генетики, кибераналитики городских данных, экологи, архитекторы живых систем.
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Развитие технологий с каждым днем меняет нашу жизнь все больше. Чтобы подготовиться к тому, что ждет мир через 15−20 лет и позже, нужно анализировать ситуацию уже...
 
Новости дня
Новости разные
 
Burger King сложил 38-метровый костер и поджарил на нем котлету
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика