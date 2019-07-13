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Burger King сложил 38-метровый костер и поджарил на нем котлету
Источник материала: Партизан
Сеть ресторанов фаст-фуда Burger King сложила гигантский 38-метровый костер из деревянных паллет и поджарила на нем огромную котлету для бургера. Все это произошло в Норвегии.
Котлету для бургера приготовили с помощью вертолета, который на троссах опустил ее над огнем. Таким образом Burger King демонстрирует, что в его заведениях мясо готовится только на открытом огне, пишет
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Сеть ресторанов фаст-фуда Burger King сложила гигантский 38-метровый костер из деревянных паллет и поджарила на нем огромную котлету для бургера. Все это произошло в...
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