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Burger King сложил 38-метровый костер и поджарил на нем котлету

14.07.2019 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сеть ресторанов фаст-фуда Burger King сложила гигантский 38-метровый костер из деревянных паллет и поджарила на нем огромную котлету для бургера. Все это произошло в Норвегии.

Котлету для бургера приготовили с помощью вертолета, который на троссах опустил ее над огнем.  Таким образом Burger King демонстрирует, что в его заведениях мясо готовится только на открытом огне, пишет marketing.by
 
 
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Сеть ресторанов фаст-фуда Burger King сложила гигантский 38-метровый костер из деревянных паллет и поджарила на нем огромную котлету для бургера. Все это произошло в...
 
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