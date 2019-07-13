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Свыше 150 человек задержали в Париже в День взятия Бастилии

14.07.2019 17:50 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Полиция задержала 152 человека вблизи места проведения парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже, сообщает в воскресенье телеканал BFM TV.

Телеканал не указывает, относились ли задержанные к каким-либо организациям, однако ранее сообщалось, что сторонники движения "желтые жилеты" вступали в Париже в стычки с полицией.

В большинстве случаев причиной задержания стала организация незаявленной демонстрации, насильственные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также порча государственной собственности и ношение запрещенного оружия, сообщает телеканал.

В пятницу в Париже на Елисейских полях прошел военный парад в честь национального праздника - Дня взятия Бастилии. На праздник были приглашены европейские лидеры, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель.

Присоединившиеся к зрителям парада в Париже по случаю Дня взятия Бастилии "желтые жилеты" освистали открывавшего торжества президента Франции Эмманюэля Макрона, когда он ехал в открытом автомобиле по Елисейским полям к площади Конкорд.

На этот раз участники протестного движения не надели своих светоотражающих жилетов, чтобы не провоцировать раньше времени полицию, запретившую их манифестации в кварталах, где проходят празднества, и пришли с желтыми воздушными шарами.

Полиция утром перед началом праздничной церемонии задержала близ Елисейских полей известных активистов движения "желтых жилетов" Эрика Друэ и Жерома Родригеса.

 
 
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Полиция задержала 152 человека вблизи места проведения парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже, сообщает в воскресенье телеканал BFM TV. Телеканал не указывает,...
 
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