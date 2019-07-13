Капотный камион Вязовича, лидировавший на протяжении всей гонки, перевернулся сегодня на 33-м километре спецучастка восьмого этапа. Экипаж, к счастью не пострадал, однако был поврежден важнейший элемент пассивной безопасности.





"Нам подбило заднюю часть, и машина сразу же начала переворачиваться, находясь еще в воздухе. Мы сделали полный оборот через правую сторону и встали на колеса", - рассказал Вязович.





Он проехал немного вперед, а потом увидел, что над механиком погнут каркас безопасности.





"Прогнулся (силовой элемент - прим.) очень сильно – почти достал до его шлема, и я сразу же остановился, так как понял, что даже если мы доедем до финиша, нас все равно снимут из-за такого повреждения", - отметил лидер команды.









Вязович добавил, что злую шутку в этом инциденте сыграла АКПП – при движении по мокрому и твердому песку на "механике" можно было бы включить пониженную, а "автомат", по словам гонщика, не позволял это сделать на высокой скорости, поэтому камион и "слетел" с дюны.





Напомним, что экипаж Вязовича лидировал на протяжении всего маршрута ралли и выиграл почти все этапы. Теперь возглавляют зачет грузовиков три гонщика "КАМАЗ-мастер", на первом месте - Антон Шибалов. Два других МАЗа, Алексея Вишневского и Александра Василевского, занимают шестую и седьмую строчку, проигрывая лидерам более четырех часов.





Девятый, предпоследний, этап пройдет между городами Алашань и Цзяйгуань. Маршрут составляет 501 километр, из них больше половины приходится на спецучасток.



