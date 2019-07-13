 Свыше 140 участников, 11 стран мира и десятки километров пути. IX трансграничный марафон дружбы «Гродно-Друскининкай» завершился в Литве

Источник материала: Вороновская газета





Марафон дружбы «Гродно-Друскининкай» стал одним из самых популярных событий спортивной жизни региона. С каждым годом география участников масштабного мероприятия расширяется, растет и количественный состав легкоатлетов.





Марафон – вызов для сильных и мужественных людей

В этом году международный марафон дружбы «Гродно-Друскининкай» прошел в девятый раз. Уникальность спортивного события в том, что он проходит на территории двух государств – Беларуси и Литвы. Традиционно каждый год старт и финиш меняются местами. Если в 2018 году атлеты начинали пробег из Друскининкая, то в этом году местом старта стал ЦСК «Неман» в Гродно.

Перед финишем на стадионе спортивного комплекса было оживленно. Здесь участники марафона, чтобы безостановочно пересечь белорусско-литовскую границу, проходили таможенный и пограничный контроль. После оформления документов спортсмены разминались, другие желали друг другу удачи, кто-то сосредотачивался на предстоящем пробеге.

Приветствовал участников марафона заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.





– Уважаемые участники марафона, вы представляете, пожалуй, самую мужественную категорию атлетов. Дистанция марафона дружбы «Гродно-Друскининкай» превышает 40 километров – это настоящий вызов своим возможностям. Только самые сильные и мужественные люди способны преодолеть такое расстояние. Уникальным является и сам трансграничный пробег дружбы – он соединяет два государства и два замечательных города – Гродно и Друскининкай. В мире существует не так много подобных дистанций, проходящих по территории не только двух государств, но и Евразийского и Европейского союзов. Желаю всем удачи, в добрый путь, – сказал Виктор Лискович.

Впервые в марафоне принимает участие Лейф Колсон из Швеции. Атлет занимается бегом всю жизнь и, можно сказать, что он коллекционирует марафоны. В его копилке уже более сотни дистанций по всему миру.





– Бег всегда был в моей жизни. Марафон – это еще и отличная возможность путешествовать, встретить единомышленников, обзавестись новыми друзьями. В Беларуси я впервые, и у меня очень хорошие впечатления. О марафоне «Гродно-Друскининкай» мне рассказали друзья, они рекомендовали принять участие в этом забеге, и я довольно быстро принял решение приехать в Беларусь. Хочу уже поскорей отправиться в путь, – рассказал Лейф Колсон.

У Лены Эриксон из Швеции тоже самые приятные впечатления от Гродно и Беларуси.





– Бегом занимаюсь более пяти лет. Это отличная возможность укрепить здоровье. За эти годы я пробежала 46 марафонов. Рада, что сегодня принимаю участие в столь уникальном марафоне, – поделилась Лена Эриксон.

Узнают атлеты о марафоне через интернет: у проекта есть сайт, который доступен на многих языках. Срабатывает и так называемое «сарафанное радио». Многие приезжают на марафон дружбы, узнав о нем от знакомых, которые активно рекомендуют дистанцию, соединяющую Литву и Беларусь.













Поддержка на каждом километре пути

Попробовать свои силы в марафоне дружбы может любой желающий, при условии, что у него нет медицинских противопоказаний. На трассу выходят как профессионалы, так и любители, есть среди участников и ветераны спорта. Традиционно участие в марафоне принимает и начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик.









– Приятно видеть, как с каждым годом растет число участников пробега. Это показатель высокого уровня организации мероприятия. Со многими атлетами встречаемся ежегодно, это тоже говорит о престиже марафона дружбы. Например, 77-летний Петр Силкин из Литвы каждый год участвует в пробеге «Гродно-Друскининкай». Это спортивное событие уникально еще и тем, что в его организации принимают участие порядка двух десятков ведомств и министерств Беларуси и Литвы, – рассказал Олег Андрейчик и отметил, что с особой теплотой к марафонцам относятся местные жители, многие из них выходят на трассу, чтобы поддержать атлетов.





Среди них и учащиеся Гожской средней школы. Школьники подбадривали бегунов громкими кричалками и ликовали от восторга, когда атлеты на бегу давали им звучное «пять». Как рассказала заместитель директора Гожской СШ Инна Негру, такая поддержка спортсменов уже стала традиций для школы.

Важная часть марафона – пункты питания. Работы для волонтеров, которые сегодня дежурили там, было хоть отбавляй. Вот приближается очередная группа спортсменов. На бегу марафонцы выхватывают из рук волонтеров пластиковые стаканчики с водой. Несколько глотков, смятый стаканчик подхватывают дежурящие помощники, а спортсмен продолжает дистанцию. Впереди еще около 20 километров пути.









– Наша задача – помочь участникам марафона, предложить им воду, по желанию овсяное печенье, бананы, а также изотоник – спортивный напиток, который состоит из воды, углеводов, витаминов и минералов. Во время марафона риск обезвоживания сильно увеличивается, а этот напиток как раз позволяет восполнить нехватку жидкости в организме, – рассказывает волонтер Юлия.

Все пункты питания располагались друг от друга на расстоянии двух с половиной километров. Раньше это дистанция была больше, сократили ее для большего комфорта бегунов.













Лучшие на дистанции

И вот 42 километра пути позади. Первым марафонскую дистанцию среди мужчин преодолел гродненец Игорь Тетерюков. Кстати, и в прошлом году легкоатлету покорилась вершина марафона дружбы. Вторым стал Юрий Каптеров из Могилева, а «бронзу» взял гродненец Борислав Яровой.









Среди женщин лучшей стала Инесса Салкевич из Новополоцка. В прошлом году она была третьей на дистанции. Кстати, в этом году она бежала под тем же номером, что и в прошлом. Число 26 оказалось для нее счастливым. На вторую ступень пьедестала поднялась Юлия Скирук из Полоцка, бронзовая медаль у брестчанки Елены Шумик.





После завершения марафона организаторы подготовили для участников развлекательную программу, где все они смогли отдохнуть и поделиться впечатлениями.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ, Виктор МОХАНЬ

Фото: Артема ТУРЛАЯ, Виктора МОХАНЯ, Натальи АПЛЕВИЧ https://grodnonews.by/