За 6 месяцев на БЖД были оштрафованы более 4 тысяч безбилетных пассажиров

Источник материала: Вороновская газета





Об этом сообщает пресс-центр БЖД.

За этот период контролерами-ревизорами осуществлялись проверки более чем в 28,5 тыс. поездах. Основное внимание уделялось поездам городских и региональных линий экономкласса, на долю которых пришлось 96% от общего количества всех проверенных.

— По результатам контроля за 1 полугодие 2019 года в отношении 4195 граждан вынесены постановления о наложении административного взыскания за безбилетный проезд, из них 3 403 гражданина уплатили штраф на месте, — рассказали в БЖД.

Кроме того, за курение в запрещенных для этого местах привлечено к административной ответственности 76 человек.

В результате контроля в поездах взыскано 89,7 тыс. рублей штрафа и тарифов.

Кстати, в настоящее время штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет от 0,5 до 1 базовой величины, штраф за безбилетный проезд пассажиров в поездах региональных линий — 0,7 базовой величины, в межрегиональных и международных линиях — 1 базовую величину.

Также законодательством Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность (штраф) за неоплаченный провоз ручной клади, количество или размер которой превышают нормы бесплатного провоза (весом более 36 килограммов, размером по сумме трех измерений, превышающим 200 сантиметров).

Кроме того, БЖД напоминает, что с 27 июля 2019 года запрещаются курение, а также использование электронных сигарет (за исключением специально созданных мест) во всех видах транспорта, в помещениях и на территориях железнодорожных станций.

Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах влечет наложение штрафа в размере до 4 базовых величин.

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