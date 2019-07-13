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Гродненец Игорь Тетерюков стал победителем марафона дружбы «Гродно-Друскининкай»
14.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Первым марафонскую дистанцию преодолел гродененц Игорь Тетерюков. Кстати, вершина марафона дружбы покорилась легкоатлету и в прошлом году.
Вторым на дистанции стал Юрий Каптеров из Могилева, а «бронзу» взял гродненец Борислав Яровой.
Больше подробностей о масштабном марафоне читайте в ближайшее время.
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Первым марафонскую дистанцию преодолел гродененц Игорь Тетерюков. Кстати, вершина марафона дружбы покорилась легкоатлету и в прошлом году. Вторым на дистанции...
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