Гродненец Игорь Тетерюков стал победителем марафона дружбы «Гродно-Друскининкай»

Источник материала: Вороновская газета





Первым марафонскую дистанцию преодолел гродененц Игорь Тетерюков. Кстати, вершина марафона дружбы покорилась легкоатлету и в прошлом году.

Вторым на дистанции стал Юрий Каптеров из Могилева, а «бронзу» взял гродненец Борислав Яровой.

Больше подробностей о масштабном марафоне читайте в ближайшее время.

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