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Гродненец Игорь Тетерюков стал победителем марафона дружбы «Гродно-Друскининкай»

14.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гродненец Игорь Тетерюков стал победителем марафона дружбы «Гродно-Друскининкай»

Первым марафонскую дистанцию преодолел гродененц Игорь Тетерюков. Кстати, вершина марафона дружбы покорилась легкоатлету и в прошлом году.

Вторым на дистанции стал Юрий  Каптеров из Могилева, а «бронзу» взял гродненец  Борислав Яровой.

Больше подробностей о масштабном марафоне читайте в ближайшее время.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Могилев
 
 
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Первым марафонскую дистанцию преодолел гродененц Игорь Тетерюков. Кстати, вершина марафона дружбы покорилась легкоатлету и в прошлом году. Вторым на дистанции...
 
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