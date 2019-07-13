Областные соревнования по спасению людей на воде прошли на озере Юбилейное

Источник материала: Вороновская газета





Об этом рассказали в областном управлении МЧС.

В профессиональном мастерстве соревновались19 сборных команд работников подразделений по ЧС региона.

Как отметили организаторы, основной задачей состязаний было преодоление дистанции и выполние заданий за минимальное время.

Навыки, которые показывали спасатели, позволяют им успешно бороться за жизни взрослых и детей в любую пору года, но особенно летом.





По итогам состязаний лучшим спасателем-пловцом назван спасатель-водолаз пожарного аварийно-спасательного отряда управления МЧС Александр Мешкин.

В командном места распределилась следующим образом:

3 место заняли спасатели-пловцы Лидского районного отдела по ЧС;

2 место досталось команде Гродненского городского отдела по ЧС;

1 место присуждено дружине пожарного аварийно-спасательный отряда управления.





















Служба информации «ГП»

Фото: Гродненское ОУМЧС https://grodnonews.by/