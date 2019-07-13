|
Областные соревнования по спасению людей на воде прошли на озере Юбилейное
14.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Об этом рассказали в областном управлении МЧС.
В профессиональном мастерстве соревновались19 сборных команд работников подразделений по ЧС региона.
Как отметили организаторы, основной задачей состязаний было преодоление дистанции и выполние заданий за минимальное время.
Навыки, которые показывали спасатели, позволяют им успешно бороться за жизни взрослых и детей в любую пору года, но особенно летом.
По итогам состязаний лучшим спасателем-пловцом назван спасатель-водолаз пожарного аварийно-спасательного отряда управления МЧС Александр Мешкин.
В командном места распределилась следующим образом:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом рассказали в областном управлении МЧС. В профессиональном мастерстве соревновались19 сборных команд работников подразделений по ЧС региона. Как ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)