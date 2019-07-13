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Областные соревнования по спасению людей на воде прошли на озере Юбилейное

14.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Областные соревнования по спасению людей на воде прошли на озере Юбилейное

Об этом рассказали в областном управлении МЧС.

В профессиональном мастерстве соревновались19 сборных команд  работников подразделений по ЧС региона.

Как  отметили организаторы, основной задачей состязаний было преодоление дистанции и выполние заданий за минимальное время.

Навыки, которые показывали спасатели, позволяют им успешно бороться за жизни взрослых и детей в любую пору года, но особенно летом.

Областные соревнования по спасению людей на воде прошли на озере Юбилейное

По итогам состязаний лучшим спасателем-пловцом назван спасатель-водолаз пожарного аварийно-спасательного отряда управления МЧС Александр Мешкин. 

В командном места распределилась следующим образом: 
3 место заняли спасатели-пловцы Лидского районного отдела по ЧС; 
2 место досталось команде Гродненского городского отдела по ЧС; 
1 место присуждено дружине пожарного аварийно-спасательный отряда управления.

Областные соревнования по спасению людей на воде прошли на озере Юбилейное

Областные соревнования по спасению людей на воде прошли на озере Юбилейное

Областные соревнования по спасению людей на воде прошли на озере Юбилейное

Областные соревнования по спасению людей на воде прошли на озере Юбилейное

Областные соревнования по спасению людей на воде прошли на озере Юбилейное

Служба информации «ГП»
Фото: Гродненское ОУМЧС
https://grodnonews.by/
 
 
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Об этом рассказали в областном управлении МЧС. В профессиональном мастерстве соревновались19 сборных команд  работников подразделений по ЧС региона. Как ...
 
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