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Предложение недели. О чём будут говорить Путин и Зеленский, и причём здесь Беларусь

14.07.2019 20:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением сначала к украинскому народу (в ответ на инициативу журналистов провести российско-украинский телемост под названием «Надо поговорить»), а потом и к президенту России Владимиру Путину, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Надо поговорить? Надо». Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

Предложение недели. О чём будут говорить Путин и Зеленский, и причём здесь Беларусь

Реакция официального Минска не заставила себя ждать. Александр Лукашенко абсолютно поддерживает предложение провести переговоры. В каком формате? В таком, на который будут согласны все стороны и который позволит как можно скорее прийти к прекращению братоубийственного конфликта.

Предложение недели. О чём будут говорить Путин и Зеленский, и причём здесь Беларусь

Ответ Владимира Путина прозвучал несколько дней спустя.

Предложение недели. О чём будут говорить Путин и Зеленский, и причём здесь Беларусь

Владимир Путин, президент России:
Мы никогда не отказывались ни от oдного из предложенных форматов, в том числе от раcширения «нормандского формата». Но, во-первых, этот «нормандский формат» и встречи на высшем уровне должны быть хорошо пoдготовлены, это очевидная вещь. Во-вторых, более или менее о чем-то можнo будет говорить после окончательного формирования нoвого правительства Украины и проведения выбoров в парламент страны. В-третьих, я не знаю, как реагируют другие участники этого процесса.

Предложение недели. О чём будут говорить Путин и Зеленский, и причём здесь Беларусь

Юлия Огнева:
Что в сухом остатке? Вспоминаются Ильф и Петров и их незабвенное: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели». И куда он поплывёт, будет зависеть от всех вовлеченных в этот процесс. Но в одном можно быть точно уверенным: белорусская сторона и лично глава государства сделают все возможное, чтобы на украинской земле был мир. И мы точно знаем, что договориться можно. И нужно. Не так ли?

Люди в материале: Владимир Зеленский, Владимир Путин
 
Теги: Минск
 
 
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