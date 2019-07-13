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Предложение недели. О чём будут говорить Путин и Зеленский, и причём здесь Беларусь
Источник материала: СТВ
Новости мира. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением сначала к украинскому народу (в ответ на инициативу журналистов провести российско-украинский телемост под названием «Надо поговорить»), а потом и к президенту России Владимиру Путину, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Реакция официального Минска не заставила себя ждать. Александр Лукашенко абсолютно поддерживает предложение провести переговоры. В каком формате? В таком, на который будут согласны все стороны и который позволит как можно скорее прийти к прекращению братоубийственного конфликта.
Ответ Владимира Путина прозвучал несколько дней спустя.
Владимир Путин, президент России:
Юлия Огнева:
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Новости мира. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением сначала к украинскому народу (в ответ на инициативу журналистов провести...
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