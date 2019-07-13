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Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 2019 году День белорусской письменности пройдет в Слониме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как один из древнейших белорусских городов готовится отметить праздник, ставший символом независимости нашей страны? Выясняла корреспондент Галина Буро.
В каждой строке – чувство, в каждом слове – любовь к родному языку. Тяга к поэзии у Натальи Гончарук из школы. Пишет о любви, о жизни и о родине, так бесконечно восхищенная своим городом. Тем более, в этом году Слоним выбран столицей Дня белорусской письменности.
Наталья Гончарук, жительница Слонима:
Тем временем город ритмичным стуком молотков, как гостеприимный хозяин перед праздником, наводит лоск на своих улицах.
Дороги устилают новым асфальтом, преображаются фасады домов, клумбы утопают в цветах, а стены зданий украшают граффити с историческим акцентом. Как тут не поддаться общей атмосфере подготовки к торжеству?
Обсуждают жители и новый объект, который на праздник возвысится на центральной площади Слонима.
Это скульптура Льва Сапеги, который в XVI веке стал старостой города на Щаре и добился для него Магдебургского права. Над памятником великому канцлеру ВКЛ работает коллектив минских скульпторов: Владимир Пипин, Иван Миско и Сергей Логвин.
Уже утвержден и текст привилея от короля Сигизмунда III, который приказал Сапеге разработать знаменитый Статут ВКЛ.
Размер фигуры вместе с постаментом будет величественным – более 4 метров, вес – около тонны, а образ – согласно историческим источникам.
Владимир Пипин, скульптор:
Сохранить культурное наследие – одна из задач Дня белорусской письменности. Поэтому не останутся без косметического ремонта и культовые объекты Слонима.
Например, драматический театр. Его традиции уходят в XVIII век, когда на всю Европу гремел театр Михаила Казимира Огинского, дяди автора того самого полонеза «Прощание с родиной». Великий гетман Литовский сделал Слоним культурным центром региона.
Галина Буро, корреспондент:
Канал, как одну из визитных карточек города, на праздник покажут во всей красе. Берега сейчас укрепляют. Также строители сделают две смотровые площадки, пешеходный мост, прогулочную зону и велодорожку.
Владимир Кот, заместитель председателя Слонимского райисполкома:
Многих гостей главного культурного события осени разместят в обновленной гостинице. Это еще один объект, который в торжественной обстановке откроют в день праздника. Совсем скоро вместо стройплощадки здесь будет новая мебель и текстиль, а номера – по всем современным стандартам, в том числе с безбарьерной средой.
Инесса Горбунова, начальник гостинично-торгового комплекса Слонимского ЖКХ:
В процессе построения и программа праздника. Как всегда яркие и зрелищные открытие и закрытие, «Фестиваль книги и прессы», финал конкурса юных чтецов «Живая классика», 16 площадок по всему городу – от театральной, туристической, молодежной к фотозонам с живыми цветами и гастрономическим изыскам. А еще подворья художественных коллективов региона.
В агрогородке Сеньковщина вовсю идут репетиции. Артисты народного вокального ансамбля «Славяначка» уже переоделись в новые костюмы с белорусским орнаментом и эксклюзивные кокошники ручной работы.
Готовы зарядить настроением зрителей. В помощь – свистульки, трещотки, живая музыка и заводные движения.
Тереса Юшкевич, заместитель председателя Слонимского райисполкома:
Не обойдут вниманием и тему малой родины. К тому же на слонимской земле в 2020 году исполняется 550 лет с момента явления знаменитой Жировичской иконы Божией Матери. Юбилей в 500 лет отпразднует и сам Жировичский монастырь. Уже сейчас организаторы на Дне белорусской письменности хотят привлечь внимание общественности к этим важным событиям.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
День белорусской письменности пройдет уже в 26-й раз. По традиции у него появится свой талисман, отражающий место торжества. Будет это слон, как производное от слова Слоним, или лев, который изображен на гербе города, узнаем ближе к сентябрю. В любом случае, это будет еще одна запоминающаяся страница большого праздник родного слова.
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Новости Беларуси. В 2019 году День белорусской письменности пройдет в Слониме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как один из древнейших белорусских городов...
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