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«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Последнее время все большей популярностью начинает пользоваться отдых на болотах. Одни завораживающие виды, снятые с квадрокоптеров, чего стоят. Не говоря уже о тишине, воздухе, запахах и ощущении свободы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Все это у нас есть. И, наверное, поэтому мы все чаще забываем, что мало иметь, нужно еще и сохранить. И именно поэтому мы вынуждены говорить о правилах поведения на особо охраняемых природных территориях.
Корреспондент Виктория Ходосок отправилась на Ольманские болота, чтобы своим репортажем помочь сохранить то, что подарила нам природа.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Жить в Ольманах и не пойти в лес – это будет стыдно. Сами знаете: если побочного заработка нет, то красиво жить не будешь.
А красиво-то жить не запретишь. Семья Полукошко – Прасковья и Владимир – не сказать, что в лесу каждый день, но подзаработать на пенсии всячески пытается. То рыба, то грибы, вот сейчас в ходу ягоды – черника.
Наполнять «тарабаны» (их местное) побыстрее да побольше помогает специальная гребенка. Ее разрешили использовать сборщикам всего пару месяцев назад (до этого считалось незаконным). Ко всему, применять ручной «комбайн» надо тоже по технологии.
Прасковья и Владимир Полукошко, жители деревни Ольманы:
Неленивый может за сезон и на слабенький автомобиль заработать. На машину легко зарабатывают.
И так счет у настоящих трудяг идет на килограммы, а потом и тонны. А дальше переводят все в валюту – в круглую сумму. Все безлимитно, в то время как в той же Германии – квоты на сбор лесных даров. За нарушение – штраф. Кормит земля белорусская не только белорусов, но и соседей-украинцев. В заказник «Ольманские болота» на территорию в более чем 90 тысяч гектаров они приходят с рассветом и уходят максимально поздно. Как пропуск, конечно, позволяет.
Михаил Бут-Гусаим, официальный представитель Пинского пограничного отряда:
Пограничный наряд двигается вдоль КСП и обнаруживает следы. Это информация передается сразу же дежурному по подразделению, и пограничный пост поднимается по команде «ружье».
С помощью такой техники нарушителя пограничники найдут где угодно. Болотоход преодолевает любые препятствия.
Михаил Бут-Гусаим:
Но честными суждено быть не всем. Правила нарушают. Попасть на плодородные земли пытаются не на денек, а на несколько. Здесь же, на территории болот, разводят шалаши – где захочется, а еще костры.
Посмотрите, как пострадал комплекс от недавнего пожара. Но долой палатки, теперь это регулируют.
Александр Литвинко, начальник Столинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Прокачаем воду.
Как видите, вода кристально чистая и пригодная к питью. В этой воде нет запаха болота, чистая питьевая вода.
Место дислокации любителей «тихой охоты», экстрима или болотинга – вот такие оборудованные стоянки. Правило работает на всех особо охраняемых природных территориях. Специалисты говорят: так мы ограничиваем прессинг на экосистему.
Андрей Кузьмич, заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Валентина Денисовец, жительница села Познань (Украина):
Алена Рябущиц, жительница села Познань (Украина):
За этим – 12 часов сбора черники. Сестры Алена и Валентина живут в украинском селе Познань. За дикоросами в сезон границу переходят почти каждый день, соблюдая и правила пропускного режима, и правила сбора.
Валентина Денисовец:
– А у вас какая цель? Заработать для чего?
Виктория Ходосок:
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«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать
Новости Беларуси. Последнее время все большей популярностью начинает пользоваться отдых на болотах. Одни завораживающие виды, снятые с квадрокоптеров, чего стоят....
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