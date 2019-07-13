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«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

14.07.2019 20:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Последнее время все большей популярностью начинает пользоваться отдых на болотах. Одни завораживающие виды, снятые с квадрокоптеров, чего стоят. Не говоря уже о тишине, воздухе, запахах и ощущении свободы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

Все это у нас есть. И, наверное, поэтому мы все чаще забываем, что мало иметь, нужно еще и сохранить. И именно поэтому мы вынуждены говорить о правилах поведения на особо охраняемых природных территориях.

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

Корреспондент Виктория Ходосок отправилась на Ольманские болота, чтобы своим репортажем помочь сохранить то, что подарила нам природа.

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

Виктория Ходосок, корреспондент:
Для нас это все – невероятные пейзажи, красивая картинка для кадра и даже немного экстрима по болоту и проходов по лесу с огромными комарами. Но для местных полесская земля – кормилица многих семей. То, что Ольманские болота – край щедрый на дары природы, ни для кого не секрет, люди пользуются этим сполна. Вопрос – по-хозяйски ли?

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

Жить в Ольманах и не пойти в лес – это будет стыдно. Сами знаете: если побочного заработка нет, то красиво жить не будешь.

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

А красиво-то жить не запретишь. Семья Полукошко – Прасковья и Владимир – не сказать, что в лесу каждый день, но подзаработать на пенсии всячески пытается. То рыба, то грибы, вот сейчас в ходу ягоды – черника.

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

Наполнять «тарабаны» (их местное) побыстрее да побольше помогает специальная гребенка. Ее разрешили использовать сборщикам всего пару месяцев назад (до этого считалось незаконным). Ко всему, применять ручной «комбайн» надо тоже по технологии.

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

Прасковья и Владимир Полукошко, жители деревни Ольманы:
Мы пенсионеры, нам заняться нечем. Мы далеко не ходим, потому что уже со здоровьем не так. В прошлом году я отважилась, пошли за болото с мужем. Набрали вот эти тарабаны. Начали назад идти – силы нету, жара, солнечный удар уже. Поэтому я сказала, что туда больше не пойду.

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

Неленивый может за сезон и на слабенький автомобиль заработать. На машину легко зарабатывают.

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

И так счет у настоящих трудяг идет на килограммы, а потом и тонны. А дальше переводят все в валюту – в круглую сумму. Все безлимитно, в то время как в той же Германии – квоты на сбор лесных даров. За нарушение – штраф. Кормит земля белорусская не только белорусов, но и соседей-украинцев. В заказник «Ольманские болота» на территорию в более чем 90 тысяч гектаров они приходят с рассветом и уходят максимально поздно. Как пропуск, конечно, позволяет.

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

Михаил Бут-Гусаим, официальный представитель Пинского пограничного отряда:
Они могут в установленном порядке с 06:00 до 20:00 пересекать границу, в текущие сутки возвращаться назад. Для этого им всего лишь надо оформить пропуск в пограничном отряде (для этого написать заявление), оплатить 0,4 базовые величины. И они получают пропуск сроком на 2 года. По решению Столинского райисполкома они должны еще оплатить пошлину за посещение заказника «Ольманские болота».

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

Пограничный наряд двигается вдоль КСП и обнаруживает следы. Это информация передается сразу же дежурному по подразделению, и пограничный пост поднимается по команде «ружье».

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

С помощью такой техники нарушителя пограничники найдут где угодно. Болотоход преодолевает любые препятствия.

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

Михаил Бут-Гусаим:
Один из последних случаев: идя по следу, мы нашли гражданок Украины. Они были задержаны, так как у них не было документов, они были доставлены на пограничную комендатуру. После того, как их личности были установлены, они были депортированы из страны на разные сроки. В ходе разбирательства, да, они признались, что нарушили границу с целью сбора дикоросов.

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

Но честными суждено быть не всем. Правила нарушают. Попасть на плодородные земли пытаются не на денек, а на несколько. Здесь же, на территории болот, разводят шалаши – где захочется, а еще костры.

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

Посмотрите, как пострадал комплекс от недавнего пожара. Но долой палатки, теперь это регулируют.

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

Александр Литвинко, начальник Столинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Санитарных условий никаких. Потому что люди без душа, в грязных одеждах, спят в полевых условиях. Видя это все, пришли к выводу, что хотя бы сделать благоустроенные места, где какие-то условия были для них. Чтобы хоть какие-то костры законные, могли палатки поставить, умыться, где-то руки помыть.

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

Прокачаем воду.

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

Как видите, вода кристально чистая и пригодная к питью. В этой воде нет запаха болота, чистая питьевая вода.

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

Место дислокации любителей «тихой охоты», экстрима или болотинга – вот такие оборудованные стоянки. Правило работает на всех особо охраняемых природных территориях. Специалисты говорят: так мы ограничиваем прессинг на экосистему.

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

Андрей Кузьмич, заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Среди наиболее распространенных нарушений – это, конечно, разведение костров, где это запрещено (то есть в тех местах, которые не предусмотрены для этого); движение транспортных средств вне дорог, так как на особо охраняемых природных территориях это запрещено. Другие нарушения – вырубка. Незаконная вырубка, она, конечно, незаконна не только на особо охраняемых природных территориях, а и на других, если для этого нет документов.

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

Валентина Денисовец, жительница села Познань (Украина):
Насобирала много, около 12 трехлитровых банок. Полная кошелка, и не влезло, вот еще в пакете.

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

Алена Рябущиц, жительница села Познань (Украина):
Собирать ягоду – это нелегкий труд. Вот, посмотрите на мои руки.

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

За этим – 12 часов сбора черники. Сестры Алена и Валентина живут в украинском селе Познань. За дикоросами в сезон границу переходят почти каждый день, соблюдая и правила пропускного режима, и правила сбора.

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

Валентина Денисовец:
Сейчас собираем чернику, дальше будем ажыны собирать, буйки, по грибы можно ходить, если есть, клюкву. Все, что растет, все собираем. У нас есть, только далеко. Житомирская, Ровенская – там есть, а здесь у нас уже леса нет. Хорошо, что сделали тымчасовы пропуск.

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

– А у вас какая цель? Заработать для чего?
– Для прожытку. Что-то новое построить, ремонт можно даже сделать, потому что можно и 1000 долларов заработать. Это приличная сумма за чарницы.

«Для прожытку»: как правильно собирать ягоды на особо охраняемых природных территориях и сколько на этом можно заработать

Виктория Ходосок:
Собирать дары природы – дело нелегкое, я это уже поняла. Но я подготовилась.

Люди в материале: Виктория Ходосок, Прасковья Полукошко, Владимир Полукошко, Михаил Бут-Гусаим, Александр Литвинко, Андрей Кузьмич, Валентина Денисовец, Алена Рябущиц
 
 
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Новости Беларуси. Последнее время все большей популярностью начинает пользоваться отдых на болотах. Одни завораживающие виды, снятые с квадрокоптеров, чего стоят....
 
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