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Татьяна Буланова: Каждый раз, когда меня приглашают на «Славянский базар», я соглашаюсь

14.07.2019 20:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Один из поводов для бессонной ночи – гала-концерт «Золотой хит», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

С первой песни Татьяны Булановой шеститысячный амфитеатр подхватил нужную ноту.

Татьяна Буланова: Каждый раз, когда меня приглашают на «Славянский базар», я соглашаюсь

Татьяна Буланова, заслуженный артист Российской Федерации:
Каждый раз, когда меня приглашают, я всегда соглашаюсь. Атмосфера праздника – это здорово, это классно. Я очень хочу, чтобы на протяжении долгих-долгих будущих лет это все оставалось. Потому что это дорогого стоит.

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

Люди в материале: Татьяна Буланова
 
 
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Новости Беларуси. Один из поводов для бессонной ночи – гала-концерт «Золотой хит», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С первой песни Татьяны Булановой...
 
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