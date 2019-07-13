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Татьяна Буланова: Каждый раз, когда меня приглашают на «Славянский базар», я соглашаюсь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Один из поводов для бессонной ночи – гала-концерт «Золотой хит», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
С первой песни Татьяны Булановой шеститысячный амфитеатр подхватил нужную ноту.
Татьяна Буланова, заслуженный артист Российской Федерации:
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Новости Беларуси. Один из поводов для бессонной ночи – гала-концерт «Золотой хит», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С первой песни Татьяны Булановой...
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